El pueblo de Estados Unidos que es conocido como "la aldea cósmica del mar"

Homer es un pueblo que se encuentra en el Municipio de la Península de Kenai en el estado de Alaska. Tiene vistas a glaciares y montañas y resulta familiar porque el escritor Tom Bodett lo ha hecho famoso en cuentos como "The End of the Road".

Atracciones del pueblo de Alaska

Según el sitio web alaska.org, Homer se ubica cerca del Parque Nacional Ketmai y del Parque Nacional Lake Clark, ambos densamente poblados por enormes osos pardos. Los viajeros que quieren tomar postales icónicas de los osos, pueden aprovechar a tomar un vuelo panorámico por Cook Inlet, un entrante de mar en el océano Pacífico.