WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.35.57.jpeg "Señas que enseñan para vivir mejor" es el primer curso de prevención de Diabetes para personas sordas

Evangelina Sosa, licenciada en Nutrición, decidió afrontar un proyecto educativo para lograr una calidad de vida mayor para las personas sordas. Motivada por su hija Ailín, y acompañada por la bioquímica, Cecilia Fabiano, lograron crear un espacio destinado a la prevención de la diabetes tipo 2 para las personas que padecen de este trastorno sensorial. Con un gran apoyo de la Sociedad Argentina de Diabetes, ambas mujeres, sumado a la doctora Priscila Rinaldo, lograron dar inicio a este proyecto educativo que constará, al menos, con 3 cursos.

"Abarcamos la palabra de inserción, abarcamos la palabra de integración, de hacer parte, de hacer visibles también a las minorías sociales que quedan muchas veces desprotegidas de las realidades actuales, porque hacemos muchos esfuerzos para mejorar la forma de alimentarse, el acceso a los alimentos, pero muchas veces las minorías sociales son aún más perjudicadas y más vulnerables que el resto de sus pares" detalló Evangelina Sosa, una de las propulsoras del innovador proyecto en Mendoza.

►TE PUEDE INTERESAR: La candidata de Milei en Mendoza apuesta por el respaldo del "ala de Bullrich" en el Congreso

Con un apoyo económico logrado a través de un premio ganado con el proyecto "Señas que enseñan para vivir mejor" en el 2022 en el Congreso Argentino de Diabetes de la Sociedad Argentina de Diabetes en Rosario, este equipo logró concretar el sueño de dar los cursos para personas con hipoacusia. "Armando de estrategias educativas en particular para poder colaborar con la comprensión del sordo y buscar entonces estimularlos, intentamos que sean capaces y consientes de hacer algunas modificaciones en su forma de vida, informarlos acerca de estas cuestiones y que ellos puedan tomar también decisiones en relación a su vida" comentó una de las creadoras del proyecto.

WhatsApp Image 2023-08-10 at 21.30.48.jpeg El proyecto está destinado a la prevención de la Diabetes tipo 2, pero a su vez busca incluir a las personas sordas en un sistema que los margina

Las personas sordas, víctimas de un sistema poco inclusivo

Evangelina Sosa es madre de Ailin, una joven de 26 años que es sorda, y fue ella la que la impulsó a darle vida a este proyecto, con la idea de poder lograr un mundo donde "la equidad sea moneda corriente". Una situación crítica en la que ambas debieron acudir al hospital y que podría haber terminado en tragedia, fue lo que la hizo abrir los ojos y ver este déficit que existe dentro del mundo de la salud nacional.

"Hace unos años Ailín se descompuso fuimos a la guardia de madrugada, le dieron un antinflamatorio. La noche siguiente nuevamente, la médica de guardia dijo no tiene nada está fingiendo, se peleó en casa o con el novio. No creía lo que le decíamos de su dolor, hasta que se desmayó y entonces la hicieron una tomografía. Esa misma noche Ailín debió recibir un tratamiento de urgencia y me llevó a pensar si yo soy del equipo de salud y se moverme en el sistema, nos pasa esto, qué será de una persona sorda que asiste a una consulta" confesó la mujer sobre lo que pudo haber sido una trágica noche.

"Muchas veces uno cree que las personas sordas no comprenden las cosas y en realidad no es que no comprendan, es que nosotros no sabemos comunicarlas del modo en que ellos las comprenden. Entonces, esa es la intención de este proyecto de señas que enseñan para vivir mejor" sumó respecto al proyecto recibió un premio de la Sociedad Argentina de Diabetes en 2022.

WhatsApp Image 2023-08-12 at 16.35.57 (1).jpeg El proyecto educativo continuará con dos nuevos cursos durante el mes de septiembre

"En esta reunión del viernes buena parte de la gente sorda que asistió no había visitado al médico en 4 años. El motivo no les dan turnos, no los entienden, no comprenden las indicaciones, y que debemos hacer solucionar este problema. Que cada uno haga lo que debe hacer para que el mundo se a más equitativo" cerró la mujer, dejando en claro que no se trata de un simple programa de salud.

Un curso más inclusivo que de salud

Si bien la mirada del proyecto educativo que ganó el importante premio que les permitió sustentar económicamente lo planeado, se trata de un curso que busca que las personas sordas se sientan incluidas y tratadas de igual manera por un sistema de salud el cual los ha dejado de lado. Se trata de un curso que va a constar de cuatro jornadas destinadas a abordar de distinta manera la diabetes tipo 2.

"Las personas sordas tienen una educación, un analfabetismo de salud más importante que el resto de las personas porque al no comprender bien en general consultan menos al equipo de salud, y menos aún reciben por ejemplo estímulos educativos ya que la mayoría de estos estímulos se basan como te decía en la palabra" dejó en claro respecto a la falta de inclusión por parte del sistema de salud público y privado.

En este caso, una de las propulsoras del proyecto aclaró por qué apunta a esta temática como centro del proyecto educativo: "La diabetes tipo 2 es una enfermedad epidémica que tiene una alta frecuencia en el mundo entero, en nuestro país y por supuesto en Mendoza. Existen diversos programas, sobre todo de comunicación y educación en salud, para la prevención, ya que la prevención está ligada sobre todo de los buenos hábitos de sueño, de alimentación, de ejercicio físico, de manejo del estrés. Sin embargo, como todas estas bases comunicativas se basan en la oralidad o en la palabra, las personas sordas en general quedan fuera de esta posibilidad".