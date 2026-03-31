La ola de calor atípica para el otoño con la elevada humedad tropical llegan a su fin tras el ingreso de un frente frío en la tarde o noche de este martes, según el pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas para esta noche que podrían afectar gran parte de Mendoza.
El pronóstico del tiempo: se termina la ola de calor y hay una alerta amarilla por fuertes tormentas
La humedad tropical que afecta a Mendoza y la ola de calor llegan a su fin este martes, según el pronóstico del tiempo. Se esperan tormentas en la noche
El doctor en meteorología Maximiliano Viale indicó a Radio Nihuil que es una situación muy anormal para el otoño la ola de calor que comenzó el fin de semana, aunque desde el lunes se le sumó el ingrediente de la humedad tropical.
"Es como una ciudad tropical, muy sofocante que con 25 grados hay una humedad de casi el 100%", detalló Viale quien agregó que para hoy se espera que el termómetro llegue a los 33 grados, aunque podría ser un poco más. Todo dependerá de la nubosidad.
El pronóstico del tiempo anticipa fuertes tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas que pueden afectar gran parte de Mendoza desde la noche de este martes. El Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear son los lugares que podrían estar más complicados.
Ante esto, Maximiliano Viale sostuvo que lo relevante de esta situación es que puede caer abundante cantidad de agua en un corto período de tiempo, algo parecido a lo que pasó con las tormentas de verano con lluvia torrencial.
"La mayor posibilidad de tormentas fuertes está más hacia la Zona Este, pero puede ocurrir lo mismo en el Gran Mendoza", anticipó Viale.
El pronóstico del tiempo indica que luego de esto, se espera una máxima de 25 grados para el miércoles, mientras que para el jueves y viernes el termómetro llegaría a 26 grados, marcas más acordes con el inicio del otoño. "El fin de semana se espera un nuevo pulso de frío más otoñal, con temperaturas que llegarán a los 17 o 18 grados de máxima, con cielo nublado el sábado y el domingo aclarándose", añadió el doctor en meteorología.