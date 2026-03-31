El pronóstico del tiempo: se termina la ola de calor y hay una alerta amarilla por fuertes tormentas

El pronóstico del tiempo anticipa fuertes tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por fuertes tormentas que pueden afectar gran parte de Mendoza desde la noche de este martes. El Gran Mendoza, la Zona Este, el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear son los lugares que podrían estar más complicados.

Ante esto, Maximiliano Viale sostuvo que lo relevante de esta situación es que puede caer abundante cantidad de agua en un corto período de tiempo, algo parecido a lo que pasó con las tormentas de verano con lluvia torrencial.

pronostico del tiempo lluvias tormentas mendoza Rige una alerta amarilla por fuertes tormentas para la noche de este martes en casi toda la provincia, según el pronóstico del tiempo. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

"La mayor posibilidad de tormentas fuertes está más hacia la Zona Este, pero puede ocurrir lo mismo en el Gran Mendoza", anticipó Viale.

El pronóstico del tiempo indica que luego de esto, se espera una máxima de 25 grados para el miércoles, mientras que para el jueves y viernes el termómetro llegaría a 26 grados, marcas más acordes con el inicio del otoño. "El fin de semana se espera un nuevo pulso de frío más otoñal, con temperaturas que llegarán a los 17 o 18 grados de máxima, con cielo nublado el sábado y el domingo aclarándose", añadió el doctor en meteorología.