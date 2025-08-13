Inicio Sociedad Frente Frío
El pronóstico del tiempo en Mendoza indicó el ingreso de un frente frío y se mantendrá hasta el feriado

Después de los días primaverales, el pronóstico anticipó la baja de las temperaturas máximas y mínimas por la llegada de un frente frío

Miércoles con descenso de la temperatura por el ingreso de un frente frío en Mendoza.
Miércoles con descenso de la temperatura por el ingreso de un frente frío en Mendoza.Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

El pronóstico del tiempo marcó para este miércoles 13 de agosto un fuerte descenso de la temperatura. Es que ingresó un frente frío que puso fin a los días primaverales en el que se registraron máximas de 19° y 21°C. Las bajas temperaturas se mantendrán hasta el viernes feriado, día no laborable por fines turísticos. El domingo 17 se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General San Martín.

Para este miércoles se espera un día mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Precipitaciones en el sur provincial durante la madrugada. Parcial nublado en cordillera. Ingreso de frente frío.

Habrá una mínima de 11°C y una máxima de 17°C.

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza
Este miércoles vuelve el frío y se mantendrá hasta el viernes feriado. El sábado aumenta la temperatura.

Para el jueves, el pronóstico estimó que será un día algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

La mínima baja drásticamente a 4°C y la máxima será de 16°C.

Viernes feriado, nublado y frío

Este viernes 15 de agosto, día feriado por fines turísticos, estará nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

La mínima esperada será de 2°C y la máxima de 14°C.

El sábado vuelven las jornadas cálidas con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.

