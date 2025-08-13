El pronóstico del tiempo en Mendoza indicó el ingreso de un frente frío y se mantendrá hasta el feriado

Pronostico del tiempo en Mendoza - otoño - fresco y nublado - centro mendocino - Ciudad de Mendoza Este miércoles vuelve el frío y se mantendrá hasta el viernes feriado. El sábado aumenta la temperatura. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Para el jueves, el pronóstico estimó que será un día algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos del sector sur rotando al noreste.

La mínima baja drásticamente a 4°C y la máxima será de 16°C.

Viernes feriado, nublado y frío

Este viernes 15 de agosto, día feriado por fines turísticos, estará nublado con descenso de la temperatura, vientos leves del sector sur.

La mínima esperada será de 2°C y la máxima de 14°C.

El sábado vuelven las jornadas cálidas con una mínima de 5°C y una máxima de 18°C.