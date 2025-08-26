El pronóstico del tiempo para Mendoza anticipó un martes con buen tiempo y una máxima de 23°C

Para el miércoles, se espera la continuidad de los días agradables.

Tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos moderados del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 8°C

Pronostico del tiempo en Mendoza - paseo en el Parque General San Martín - deportes al aire libre - otoño El pronóstico anticipó un martes soleado y con temperaturas cálidas. Foto: Gentileza Celia Duek

Fin de semana con lluvias en Mendoza

Hasta el jueves, las temperaturas serán agradables y el viernes se espera un descenso de la temperatura y la presencia de lluvias.

El pronóstico para el anteúltimo día de la semana, anunció tiempo bueno, cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura, vientos leves del noreste. Poco nuboso en cordillera.

Máxima: 24°C | Mínima: 9°C.

El viernes 29 de agosto será un día parcial nublado y ventoso con leve descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur. Lluvias y tormentas hacia la noche. Nevadas en cordillera.

Máxima: 22°C | Mínima: 10°C.

Finalmente, el sábado estará mayormente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, lluvias y lloviznas, vientos moderados del sector sur. Nevadas en cordillera.

Máxima: 14°C | Mínima: 9°C.