Inicio Sociedad América del Sur
Mundo

El primer país de América del Sur en emanciparse de España fue el último en lograr su independencia

La historia de este país de América del Sur recuerda que la independencia es un proceso complejo, donde el tiempo y la estrategia importan tanto como el valor de quienes luchan por ella

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
La Revolución de Chuquisaca es considerada por los historiadores como el primer movimiento independentista en Iberoamérica.

La Revolución de Chuquisaca es considerada por los historiadores como el primer movimiento independentista en Iberoamérica.

Cuando uno piensa en la independencia de América del Sur de España, muchos recuerdan las fechas heroicas de países como Argentina, Chile o Colombia. Pero hay un dato que sorprende: Bolivia fue el primer territorio en Sudamérica en iniciar su proceso de emancipación de España, y sin embargo, terminó siendo uno de los últimos en consolidar su independencia completa.

Todo comenzó en 1809 con los levantamientos de Chuquisaca y La Paz, considerados los primeros movimientos en declarar la autonomía frente a la corona española en América del Sur. Estos acontecimientos son recordados como los primeros intentos de liberación sudamericana, mucho antes de que otros países comenzaran sus luchas. Sin embargo, esa “ventaja histórica” no se tradujo en independencia inmediata.

America del sur
La guerra de independencia de Bolivia se considera que comenzó con la Revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 y duró hasta la última batalla en el Combate de Tumusla, el 1 de abril de 1825.

La guerra de independencia de Bolivia se considera que comenzó con la Revolución de Chuquisaca el 25 de mayo de 1809 y duró hasta la última batalla en el Combate de Tumusla, el 1 de abril de 1825.

El primer país de América del Sur en emanciparse de España fue el último en lograr su independencia

El principal obstáculo fue la fuerza militar y política de España, que todavía controlaba regiones estratégicas en el territorio altoandino. Además, Bolivia, entonces conocida como el Alto Perú, se encontraba atrapada entre las emergentes repúblicas del Río de la Plata y del Perú, lo que generó conflictos constantes sobre qué camino tomar y quién debía liderar la lucha.

Los patriotas locales de este país de América del Sur enfrentaron derrotas, invasiones y la presión de ejércitos extranjeros que cruzaban el territorio, convirtiendo su proceso de emancipación en un camino largo y lleno de interrupciones.

Otro factor clave fue la fragmentación interna. Diferentes grupos de elites locales, milicias indígenas y fuerzas externas tenían visiones distintas sobre la independencia, lo que debilitó la coordinación y retrasó la consolidación de un estado soberano. Mientras tanto, otras naciones lograban avances más rápidos gracias a liderazgos centralizados y ejércitos más organizados.

America del Sur (1)

América del Sur: ¿Cuándo es la indepencia de Bolivia?

Finalmente, fue gracias a la intervención del ejército de José de San Martín y Simón Bolívar que Bolivia pudo alcanzar su independencia definitiva en 1825, más de 15 años después de su primer grito. La nueva nación tomó el nombre de Bolivia, en honor a Bolívar, consolidando su identidad y dejando atrás un proceso largo y tortuoso.

Lo interesante de esta historia es que muestra cómo la independencia no siempre se mide por quién comenzó primero, sino por quién logró mantener la cohesión política y militar suficiente para asegurarla. Bolivia, a pesar de ser pionera en el espíritu emancipador, tuvo que enfrentar años de resistencia, conflictos internos y guerras externas antes de convertirse en una nación libre y soberana.

Temas relacionados:

Te puede interesar