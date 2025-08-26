¿Por qué Chile se llama así? No es por su forma de ají

Otra teoría es que hace más de dos siglos, el jesuita chileno Juan Ignacio Molina defendía la idea de que “Chile” venía del canto del trile, un pájaro local cuyo canto sonaría como “chile, chile”. Según él, los españoles al llegar por primera vez al territorio habrían adaptado esa palabra al castellano, y así habría quedado bautizado el país de América del Sur.

Chile (2) Fue el 30 de julio de 1824, cuando el entonces director supremo, Ramón Freire, firmó el decreto que puso el nombre oficial a esta nación de Sudamérica.

América del Sur: los orígenes del nombre de Chile

Otra versión más misteriosa relaciona el nombre con un cacique local que, según los cronistas de la época, se llamaba Chilli. Al llegar los conquistadores españoles, habrían adoptado su nombre para referirse a toda la región que dominaba, sin imaginar que siglos después se convertiría en el nombre oficial de una nación. Esta teoría tiene un aire casi legendario, como si el espíritu de aquel líder indígena hubiese quedado grabado en la identidad de este país de América del Sur.

También hay quienes apuntan a un origen más geográfico-lingüístico: los pueblos aimaras y quechuas usaban sonidos similares para referirse al sur, a los lugares fríos o a los territorios remotos. Con el tiempo, esos términos se habrían adaptado a la lengua española hasta transformarse en Chile, un nombre que hoy todos reconocemos, pero que guarda en su pronunciación y sus raíces un eco de los antiguos habitantes de la región.