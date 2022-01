Mrio Valestra.jpg Mario Valestra, presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, señaló que se autorizó a 55 farmacias de la provincia para que hagan la vacunación contra Covid, pero resta que les den la clave y contraseña de ingreso al registro nacional Nomivac.

Este lunes por la tarde, Valestra confirmó a Diario UNO que "el día de hoy recibimos de parte del Ministerio de Salud (de la Nación) la nómina de farmacias que en esta primera etapa van a estar autorizadas a aplicar la vacuna, creemos que a mayores de 55 años. En el caso de las farmacias del Colegio Farmacéutico serán 35, para un total de 55 en toda la provincia".

"Lo que nos falta es que nos den las claves de usuario y contraseña –las emite para que las farmacias puedan ingresar al sistema Nomivac (Registro Federal de Vacunación Nominalizado). Pero hay que esperar hasta que lo permita este sistema, ahí comenzaríamos a vacunar", detalló Valestra.

Los plazos para arrancar con la vacunación Covid

Sin embargo, el camarista farmacéutico no cree que se active pronto la aplicación de dosis en las farmacias. "Personalmente no lo veo viable a este tema para esta semana, y para la que viene tengo dudas. Pero esto no depende ya de nosotros, ya es tema del Ministerio de Salud", señaló, y agregó: "Lo demás, está todo aceitado: cómo va a ser la distribución o la logística".

Respecto a si las farmacias han tenido que realizar inversiones extra en su infraestructura, Valestra aclaró: "No ha habido ninguna exigencia en particular, ya que los locales que ingresan en esta primera etapa tienen experiencia en vacunación y las condiciones técnicas para hacerlo".

"La vacuna que se va a aplicar es la AstraZeneca, que tiene una temperatura de conservación de entre 2 y 8 grados", indicó para finalizar Mario Valestra, diferenciando a esta vacuna de las demás, de cepas víricas y/o liofilizadas, que deben almacenarse a temperaturas entre -15° y -25°, lo que obliga a tener freezers especiales.