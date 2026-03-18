El plan militar de Estados Unidos para "sembrar" lluvia, inundar una ruta y ganar la guerra

En 1967, el Departamento de Defensa deseaba iniciar las operaciones de inmediat o. Una decisión rápida permitiría, primero, que la 7.ª Fuerza Aérea aprovechara al máximo las condiciones actuales de la temporada de lluvias en las zonas costeras del norte de Vietnam. Y segundo, posibilitar las operaciones en Laos con una mínima pérdida de tiempo entre el final de la temporada de lluvias y los esfuerzos por recrear dichas condiciones a lo largo de las rutas de infiltración. En el caso de Laos, se esperaba que el programa coincidiera con el período de mayor actividad de infiltración del Viet Cong, dificultando sus movimientos y logísticas.

El proyecto, que consistió en “sembrar” nubes con yoduro de plata entre 1967 y 1972, tuvo resultados prácticos dudosos. Sin embargo, sentó un precedente en la historia militar: la manipulación del clima como estrategia bélica. Hoy, este tipo de operaciones está prohibido por la convención ENMOD, que prohíbe la modificación del medio ambiente con fines militares debido a sus riesgos éticos y ambientales.

Operación Popeye

Orígenes de la “siembra de lluvia”

La idea de manipular el clima tiene raíces científicas. Irving Langmuir, premio Nobel de Química por sus investigaciones en química de superficies, estudió métodos para evitar la formación de hielo en las alas de los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Langmuir descubrió que, al “sembrar” nubes con hielo seco o yoduros, se podían inducir precipitaciones de manera controlada, anticipando tormentas y reduciendo sus daños.

Décadas después, durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos aplicó esta metodología con fines militares, adaptando la ciencia de Langmuir a la estrategia bélica y demostrando que incluso la naturaleza podía convertirse en un campo de batalla. El programa de siembra de nubes, que según funcionarios de Defensa aumentó las precipitaciones locales hasta en un 30 por ciento, fue el primer uso conocido de la guerra climática en la historia militar.