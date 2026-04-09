El plan ferroviario en América Latina para unir a 2 naciones: una infraestructura que podría cambiarlo todo

La iniciativa no surge aislada. Forma parte del Plan Maestro Regional de Movilidad y Logística 2035, impulsado por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana. Se trata de transformar una región de América Latina que hoy depende casi por completo del transporte por carretera en un corredor logístico más eficiente, integrado y competitivo a nivel internacional.

América Latina

¿Cuál es el impacto de esta infraestructura de América Latina?

En términos concretos, el plan propone conectar redes ferroviarias nacionales que hoy funcionan de manera limitada o desconectada. La lógica de esta infraestructura es reducir tiempos de traslado, bajar costos logísticos y facilitar el movimiento de mercancías entre países que, aunque comparten proximidad geográfica, todavía operan con barreras estructurales en su infraestructura.

La magnitud de la inversión también da una dimensión del desafío. Los 24.000 millones de dólares destinados al sistema ferroviario forman parte de una necesidad total de infraestructura que asciende a unos 60.000 millones en la región. La cifra no es menor si se la compara con el volumen anual de exportaciones centroamericanas, que ronda los 45.000 millones.

Este proyecto de América Latina no solo busca mejorar el transporte, sino acompañar el crecimiento económico. Una red ferroviaria integrada permitiría mover más carga, en menos tiempo y con mayor previsibilidad, algo clave para atraer inversión y fortalecer cadenas productivas. También implica un cambio en términos ambientales. El transporte ferroviario, en comparación con el carretero, ofrece menores emisiones por tonelada transportada. En una región vulnerable al impacto climático, esa variable empieza a tener peso en la planificación de largo plazo.