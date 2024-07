Según el blog Inside the Magic de Disney, el término liver lips (labios de hígado) se asoció con el abuso de alcohol y daño hepático. Disney reemplazó a McGrowl por el oso Romeo McGrowl. Este nuevo personaje mantuvo un aspecto similar pero presentó un peinado diferente, de acuerdo con el blog de Disney Parks.

La eliminación de Liver Lips del elenco de Country Bear Jamboree formó parte del esfuerzo de Disney por abordar y rectificar elementos obsoletos o culturalmente insensibles dentro de sus atracciones.

Un pasado complicado

liver lips.jpg Las autoridades del parque consideraron que el oso podía ser ofensivo para las personas alcohólicas.

Este no fue el primer caso en que Disney eliminó un personaje por temor a ofender a los visitantes del parque. En mayo, la compañía retiró discretamente los encuentros con Tinker Bell en sus parques. Esta decisión se basó en cómo se retrató a Tinker Bell en las películas de Peter Pan.

Recientemente el parque también quitó de sus atracciones la popular Splash Mountain, debido a su vínculo con la infame película Song from the South (Canción del Sur), que actualmente no se puede ver por su contenido altamente racista.