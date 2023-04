El peligroso entorno en el que vive el niño que quedó en medio de una balacera entre bandas en Guaymallén

Diario UNO conversó con un vecino del lugar que prefirió no dar su nombre pero que relató la dura realidad por la que tienen que pasar todos los días en esta barriada de Guaymallén.

barrio fuerza y progeso 2.jfif En el Fuerza y Progreso no hay ningún sitio en el que los niños y niñas puedan jugar sin correr peligro.

La situación social del Fuerza y Progreso

El vecino entrevistado por UNO explicó que el problema en el Fuerza y Progeso es que es un barrio compuesto por gente de varios asentamientos y también por "demanda dispersa", así se denomina a las personas que solicitaban una vivienda y que provienen de diferentes lugares.

La primera parte del barrio fue entregada en el 2015 a familias que vivían en el asentamiento Badano y en el del Ferrocarril (se encontraba ubicado detrás del espacio cultural Julio Le Parc). Según pudo saber este medio, esa es la parte en donde se generan mayores conflictos.

La segunda etapa se entregó en el 2018 y la gente que vive en este sector provenía del 16 de Junio, Asentamiento Bodega San Martín y Nueva Serú, además de la llamada "demanda dispersa". Este sector no es problemático.

barrio fuerza y progreso 4.jfif El barrio Fuerza y Progeso tiene dos sectores muy diferenciados entre si, pero que convergen en la plaza, que hace las veces de "campo de batalla".

Lo que sucede es que entre ambas partes del barrio hay una plaza que se ha convertido en "tierra de nadie". Según quienes habitan este lugar, la plaza es un sitio oscuro, sin juegos, sin ningún espacio para realizar alguna actividad deportiva o lúdica y sirve como "cuadrilatero" donde las bandas que se dedican a la venta de droga se enfrentan.

Además, dentro del barrio no hay ni siquiera un playón deportivo: los chicos juegan en la calle, entre las balas, literalmente. De hecho el niño, quien recibió el balazo en el hombro derecho, estaba andando en bicicleta por la calle Colombia cuando comenzó la lluvia de balas.

El vecino contó que él mismo resguardó a un grupo de chicos que venía corriendo desesperadamente escapando de los balazos.

Las bandas enfrentadas

El vecino explicó que la pelea no es por bandas que viven en el mismo barrio. El problema es que dentro del Fuerza y Progeso hay una familia que es la que se dedica al narcomenudeo y cuyo territorio "no se toca". Sin embargo, este "no se toca" se respetó hasta que ingresó un grupo del barrio Belgrano a marcar territorio y allí comenzaron los enfrentamientos.

No hay forma de pararlos. Los vemos todos los días ir y venir, y se siente que entre ellos se están amenazando todo el tiempo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp por el que nos comunicamos, y nos vamos dando aviso si pasa algo, pero lo que ocurrió el domingo nos puso muy mal a todos, porque no sabemos quién será el próximo No hay forma de pararlos. Los vemos todos los días ir y venir, y se siente que entre ellos se están amenazando todo el tiempo. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp por el que nos comunicamos, y nos vamos dando aviso si pasa algo, pero lo que ocurrió el domingo nos puso muy mal a todos, porque no sabemos quién será el próximo

La protesta de los vecinos por la inseguridad

Según manifestó el vecino que dialogó con UNO, este martes por la tarde, la gente del Fuerza y Progreso se va a reunir en la plaza. En la misma plaza que describen como oscura y desolada, pero que esta vez será lugar de organización.

No podemos seguir así, alguien tiene que intervenir No podemos seguir así, alguien tiene que intervenir

Lo que quieren las personas que viven en este sitio no es solo más presencia policial, que es útil, pero que interviene en casos extremos. Entre otras cuestiones piden que se ilumine la plaza, y que se custodie este espacio para que sirva como lugar de esparcimiento y no como campo de batalla.

barrio fuerza y progreso 3.jfif Los vecinos se sienten desprotegidos y olvidados por el Estado.

Además, en el barrio hace falta intervención social, un lugar para que los niños y niñas puedan jugar sin correr peligro, un sector para realizar actividades deportivas, artísticas, o culturales, y que sirva para que la gente se apropie del barrio en lugar de tenerle miedo.

Para esto hace falta presencia del Estado, y es lo que la gente del Fuerza y Progreso va a reclamar.

El niño baleado evoluciona favorablemente

El niño fue baleado el domingo 16 de abril a las 19.30. El tiro le dio en el hombro derecho e inmediatamente la madre lo llevó al hospital Notti.

Allí lo operaron para extraerle la bala y luego lo internaron en sala común, sin pasar por terapia intensiva.

El parte médico del hospital pediátrico indica que el chico evoluciona favorablemente.