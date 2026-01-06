El pedido explícito de la RAE para el 2026: la mayoría de las personas comete este error

Entre estos últimos está uno muy común, que suelen cometer muchas personas y que tiene que ver con los signos de interrogación y de exclamación.

En el idioma español, se usa un signo de apertura y otro de cierre, tanto de interrogación como de exclamación, pero con el auge de las redes sociales, se comenzó a dejar de lado el signo de apertura, algo que nunca fue aceptado por la RAE y que, en los primeros días del año, solicitó que se vuelva a los dos signos.

signos de apertura e interrogacion. rae

Los otros pedidos de la RAE para el 2026

Este no fue el único pedido que solicitó la RAE para los hispanohablantes, también solicitó:

Usar preferentemente las comillas angulares (« »);

Aislar entre comas los vocativos («Hola, Marta»);

Tildar las mayúsculas («ALEGRÍA»);

En ese sentido, fueron las comillas angulares las que provocaron algunas dudas en las redes sociales, por eso la RAE aseguró que, en español, "se recomienda el uso preferente de las comillas latinas (« ») en textos impresos porque son las empleadas en nuestra tradición tipográfica".

No obstante, la misma RAE aseguró que esto no significa que el uso de comillas inglesas sea un error.