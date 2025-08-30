Inicio Sociedad Paso Cristo Redentor
Tránsito en alta montaña

El Paso Cristo Redentor no abre este sábado por el pronóstico de nevadas

La medida tomada por las autoridades del Paso Cristo Redentor es preventiva ante nevadas y transitabilidad insegura. Defensa Civil emitió alerta naranja

Por Paola Alé [email protected]
El paso a Chile permanecerá cerrado este sábado 30 de agosto por las nevadas.

Foto: Gendarmería Nacional

Quienes deseaban utilizar el paso a Chile para viajar este fin de semana y no alcanzaron a cruzar este viernes, deberán esperar para poder hacerlo. Es que este sábado, las autoridades del Sistema Integrado Cristo Redentor decidieron no abrir el cruce internacional durante toda la jornada.

El motivo fue el de acatar las reiteradas advertencias de Defensa Civil, quien ya emitió alertas -en este caso naranja-, por las que también se suspendieron diversas actividades programadas para este sábado.

En tanto, el pronóstico meteorológico indica nevadas en la cordillera y precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zonas bajas de Malargüe, que se extenderán hasta la madrugada del domingo 31 de agosto. Las autoridades recomiendan a los viajeros consultar el estado del paso a Chile en su sitio oficial antes de programar cualquier viaje: Argentina.gob.ar.

Las Cuevas, la última localidad de alta montaña en la cordillera.

Mal tiempo y recomendaciones para viajar

La combinación de nevadas y fuertes lluvias genera condiciones adversas en gran parte de Mendoza, afectando la transitabilidad en rutas de montaña y zonas bajas.

Se aconseja a quienes deban desplazarse durante el fin de semana extremar precauciones, evitar viajar en horarios nocturnos y mantenerse informados a través de los canales oficiales de Defensa Civil y del Paso Internacional Cristo Redentor.

pronóstico 30 de agosto las cuevas

El portal climático Meteored muestra, hora por hora, cómo estará el tiempo este sábado en Las Cuevas -punto de referencia donde se encuentra ubicado el Paso Cristo Redentor-. Según indica, caerá nieve durante varios momentos del día -en la madrugada y en la tarde- por lo que desde la coordinación tomaron esta decisión en forma preventiva.

Cambio de horario a partir del 1 de septiembre

El Sistema Integrado Cristo Redentor informó que desde el 1 de septiembre entrará en vigencia el nuevo horario de verano: el paso permanecerá abierto las 24 horas, lo que permitirá una mayor flexibilidad para el tránsito de vehículos.

No obstante, las condiciones meteorológicas adversas podrán seguir afectando el normal funcionamiento, por lo que se recomienda consultar los informes antes de viajar.

Pronóstico meteorológico para Mendoza

El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias intensas en gran parte de la provincia durante el fin de semana, sumándose al riesgo de tránsito y a la alerta por nevadas.

Las autoridades de Defensa Civil insisten en mantener la precaución, especialmente en rutas de montaña y sectores rurales, y en respetar los cierres preventivos de caminos cuando se anuncien, como el Cañón del Atuel en San Rafael donde se inhabilitó la circulación vehicular desde el viernes a la tarde por las precipitaciones.

