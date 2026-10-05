El Pasaporte Sanmartiniano proyecta su recorrido hacia Perú

El mensaje publicado en las redes sociales por la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, sobre el avance del Pasaporte Sanmartiniano.

Los nuevos hitos que se suman al mapa

La iniciativa cobró impulso tras la visita de Lucrecia Lafora, directora de Marca Lima, quien recorrió junto a las autoridades mendocinas lugares emblemáticos como el Manzano Histórico, las Ruinas de San Francisco, el Memorial de la Bandera y el Museo del Área Fundacional. Durante la agenda técnica liderada por Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, se evaluaron los sitios peruanos que integrarán la nueva edición del pasaporte, entre los que destacan el puerto de desembarco en Paracas y casonas del Centro Histórico de Lima.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano promueve el turismo patrimonial mediante un recorrido por la vida y la obra del Libertador.

Además, las autoridades proyectan conectar estos puntos con escenarios claves de Chile, como el campo de batalla de Chacabuco. El objetivo de las comisiones técnicas es que cada inclusión cuente con el respaldo de instituciones académicas, garantizando el rigor histórico que caracteriza al proyecto.

Experiencias compartidas, gastronomía y proyección global

El Pasaporte reúne actualmente 83 sitios certificados en Argentina 28 de los cuales están en suelo mendocino, invitando a los viajeros a registrar con sellos su paso por la historia. Con la incorporación de Lima, el circuito urbano peruano ofrecerá recorridos de entre una y dos horas por plazas, conventos y edificios virreinales que conservan la memoria de la gesta independentista.

La credencial es coordinada por el Emetur y cuenta con la certificación del Instituto Nacional Sanmartiniano.

La alianza trasciende la historia militar y apunta a consolidar una estrategia de promoción turística conjunta. Mendoza y Lima buscarán potenciar el intercambio de viajeros combinando dos de sus productos estrella: la reconocida gastronomía peruana y la excelencia de la industria vitivinícola mendocina.