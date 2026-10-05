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El Pasaporte Sanmartiniano proyecta su recorrido hacia Perú

El Emetur y referentes de Lima avanzan en la incorporación de hitos peruanos al Pasaporte Sanmartiniano para crear un corredor turístico internacional

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
La guía temática busca unir 83 lugares patrimoniales de la Argentina y sumar próximamente nuevos puntos emblemáticos en Chile y Perú.

La guía temática busca unir 83 lugares patrimoniales de la Argentina y sumar próximamente nuevos puntos emblemáticos en Chile y Perú.

Mendoza avanza a paso firme en la proyección internacional del legado del General José de San Martín. En el marco del programa Caminos de la Libertad, la provincia y la Ciudad de Lima coordinan acciones operativas para sumar los hitos más representativos del país vecino al Pasaporte Nacional Sanmartiniano, fortaleciendo una oferta turística transcontinental basada en la epopeya libertadora.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, junto al director Marcelo Reynoso recibieron a la directora de Marca Lima, Lucrecia Lafora, para avanzar en la integración de ambas regiones.

La presidenta del Emetur, Gabriela Testa, junto al director Marcelo Reynoso recibieron a la directora de Marca Lima, Lucrecia Lafora, para avanzar en la integración de ambas regiones.

Sobre la trascendencia de este acuerdo, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó en sus redes sociales: "El acercamiento con las autoridades de Lima se suma a una serie de acciones que Mendoza viene desarrollando para posicionar el legado sanmartiniano como un producto turístico-cultural de alcance nacional e internacional.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano, impulsado por el Ente Cuyo Turismo y coordinado por el equipo de Emetur, fue concebido como una estrategia para promover el turismo cultural y patrimonial a través de una invitación a visitar lugares vinculados con la vida y la gesta libertadora de San Martín".

El mensaje publicado en las redes sociales por la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, sobre el avance del Pasaporte Sanmartiniano.

El mensaje publicado en las redes sociales por la presidenta del Emetur, Gabriela Testa, sobre el avance del Pasaporte Sanmartiniano.

Los nuevos hitos que se suman al mapa

La iniciativa cobró impulso tras la visita de Lucrecia Lafora, directora de Marca Lima, quien recorrió junto a las autoridades mendocinas lugares emblemáticos como el Manzano Histórico, las Ruinas de San Francisco, el Memorial de la Bandera y el Museo del Área Fundacional. Durante la agenda técnica liderada por Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, se evaluaron los sitios peruanos que integrarán la nueva edición del pasaporte, entre los que destacan el puerto de desembarco en Paracas y casonas del Centro Histórico de Lima.

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano promueve el turismo patrimonial mediante un recorrido por la vida y la obra del Libertador. &nbsp;

El Pasaporte Nacional Sanmartiniano promueve el turismo patrimonial mediante un recorrido por la vida y la obra del Libertador.

Además, las autoridades proyectan conectar estos puntos con escenarios claves de Chile, como el campo de batalla de Chacabuco. El objetivo de las comisiones técnicas es que cada inclusión cuente con el respaldo de instituciones académicas, garantizando el rigor histórico que caracteriza al proyecto.

Experiencias compartidas, gastronomía y proyección global

El Pasaporte reúne actualmente 83 sitios certificados en Argentina 28 de los cuales están en suelo mendocino, invitando a los viajeros a registrar con sellos su paso por la historia. Con la incorporación de Lima, el circuito urbano peruano ofrecerá recorridos de entre una y dos horas por plazas, conventos y edificios virreinales que conservan la memoria de la gesta independentista.

La credencial es coordinada por el Emetur y cuenta con la certificaci&oacute;n del Instituto Nacional Sanmartiniano. &nbsp;

La credencial es coordinada por el Emetur y cuenta con la certificación del Instituto Nacional Sanmartiniano.

La alianza trasciende la historia militar y apunta a consolidar una estrategia de promoción turística conjunta. Mendoza y Lima buscarán potenciar el intercambio de viajeros combinando dos de sus productos estrella: la reconocida gastronomía peruana y la excelencia de la industria vitivinícola mendocina.

FUENTE: Prensa Mendoza

En pocas palabras

  • Ruta Sanmartiniana: Mendoza y Lima integran sitios peruanos al Pasaporte Sanmartiniano para un corredor turístico internacional.
  • Colaboración binacional: se suman al pasaporte hitos como el puerto de Paracas y casonas históricas de Lima.
  • Proyección turística: la alianza busca potenciar el intercambio de viajeros combinando gastronomía peruana y vino mendocino.
Resumen generado por Thinkindot AI

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