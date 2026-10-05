Mendoza avanza a paso firme en la proyección internacional del legado del General José de San Martín. En el marco del programa Caminos de la Libertad, la provincia y la Ciudad de Lima coordinan acciones operativas para sumar los hitos más representativos del país vecino al Pasaporte Nacional Sanmartiniano, fortaleciendo una oferta turística transcontinental basada en la epopeya libertadora.
El Pasaporte Sanmartiniano proyecta su recorrido hacia Perú
El Emetur y referentes de Lima avanzan en la incorporación de hitos peruanos al Pasaporte Sanmartiniano para crear un corredor turístico internacional
Sobre la trascendencia de este acuerdo, la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa, destacó en sus redes sociales: "El acercamiento con las autoridades de Lima se suma a una serie de acciones que Mendoza viene desarrollando para posicionar el legado sanmartiniano como un producto turístico-cultural de alcance nacional e internacional.
El Pasaporte Nacional Sanmartiniano, impulsado por el Ente Cuyo Turismo y coordinado por el equipo de Emetur, fue concebido como una estrategia para promover el turismo cultural y patrimonial a través de una invitación a visitar lugares vinculados con la vida y la gesta libertadora de San Martín".
Los nuevos hitos que se suman al mapa
La iniciativa cobró impulso tras la visita de Lucrecia Lafora, directora de Marca Lima, quien recorrió junto a las autoridades mendocinas lugares emblemáticos como el Manzano Histórico, las Ruinas de San Francisco, el Memorial de la Bandera y el Museo del Área Fundacional. Durante la agenda técnica liderada por Marcelo Reynoso, director de Desarrollo Turístico e Innovación del Emetur, se evaluaron los sitios peruanos que integrarán la nueva edición del pasaporte, entre los que destacan el puerto de desembarco en Paracas y casonas del Centro Histórico de Lima.
Además, las autoridades proyectan conectar estos puntos con escenarios claves de Chile, como el campo de batalla de Chacabuco. El objetivo de las comisiones técnicas es que cada inclusión cuente con el respaldo de instituciones académicas, garantizando el rigor histórico que caracteriza al proyecto.
Experiencias compartidas, gastronomía y proyección global
El Pasaporte reúne actualmente 83 sitios certificados en Argentina 28 de los cuales están en suelo mendocino, invitando a los viajeros a registrar con sellos su paso por la historia. Con la incorporación de Lima, el circuito urbano peruano ofrecerá recorridos de entre una y dos horas por plazas, conventos y edificios virreinales que conservan la memoria de la gesta independentista.
La alianza trasciende la historia militar y apunta a consolidar una estrategia de promoción turística conjunta. Mendoza y Lima buscarán potenciar el intercambio de viajeros combinando dos de sus productos estrella: la reconocida gastronomía peruana y la excelencia de la industria vitivinícola mendocina.
En pocas palabras
- Ruta Sanmartiniana: Mendoza y Lima integran sitios peruanos al Pasaporte Sanmartiniano para un corredor turístico internacional.
- Colaboración binacional: se suman al pasaporte hitos como el puerto de Paracas y casonas históricas de Lima.
- Proyección turística: la alianza busca potenciar el intercambio de viajeros combinando gastronomía peruana y vino mendocino.