El palacio que hoy es un museo, pero entre sus paredes está la sangre de un ex presidente argentino

En la historia argentina existen lugares donde la política y la muerte se cruzan, aunque no siempre se recuerde. Uno de los más emblemáticos está ubicado en la provincia de Entre Ríos, residencia de un expresidente cuyas paredes fueron testigo de su fatal asesinato en el siglo XIX y hoy convertido en un museo, atrae a miles de visitantes.
Se trata del Palacio San José que, además de deslumbrar con su belleza actual, también tiene un peso histórico que marcó la historia del país.
El palacio donde asesinaron a un expresidente argentino
El 11 de abril de 1870, el palacio San José fue escenario de uno de los crímenes políticos más turbulentos de la historia argentina. Ese día un grupo armado ingresó a la residencia y asesinó al entonces Justo José Urquiza en su propio hogar.
Urquiza fue el líder que derrotó a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros, quien impulsó la Constitución Nacional de 1853 y presidió la Confederación Argentina. Amado y odiado al mismo tiempo, su figura imponía el equilibrio frágil entre Buenos Aires y las provincias de aquel momento.
Su asesinato marcó el fin de una etapa clave en la organización nacional y dejó al país en un clima de incertidumbre política. Sin embargo, con el paso del tiempo, el edificio donde hubo batalla, venganza y sangre fue transformado en el Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, uno de los más importantes del país.
A diferencia de otros sitios, el Palacio San José mantiene gran parte de su estructura y objetos originales, lo que le permite a los turistas sumergirse en el siglo XIX.
Allí aún se pueden encontrar el dormitorio donde fue asesinado Urquiza, el mobiliario original traído de Europa, armas y documentos, objetos de la época y, sobre todo, los jardines y patios intactos.
Cómo visitar este sitio histórico
Construido entre 1848 y 1860, el Palacio San José representaba el proyecto político de Urquiza: una Argentina moderna, organizada y conectada con el mundo. Funcionó como un centro político y social, donde se tomaban decisiones clave para el futuro nacional, por eso muchas personas deciden visitarlo para rememorar hechos pasados que marcaron la historia nacional.
Este espacio se encuentra a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, en una zona rural de gran valor turístico. Se puede acceder en auto desde Buenos Aires con aproximadamente 3 horas y media de viaje, desde la ciudad más cercana en menos de una hora y también con excursiones guiadas.