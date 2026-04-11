El palacio que hoy es un museo, pero entre sus paredes está la sangre de un ex presidente argentino

Urquiza fue el líder que derrotó a Juan Manuel de Rosas en la Batalla de Caseros, quien impulsó la Constitución Nacional de 1853 y presidió la Confederación Argentina. Amado y odiado al mismo tiempo, su figura imponía el equilibrio frágil entre Buenos Aires y las provincias de aquel momento.

Su asesinato marcó el fin de una etapa clave en la organización nacional y dejó al país en un clima de incertidumbre política. Sin embargo, con el paso del tiempo, el edificio donde hubo batalla, venganza y sangre fue transformado en el Museo y Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza, uno de los más importantes del país.

A diferencia de otros sitios, el Palacio San José mantiene gran parte de su estructura y objetos originales, lo que le permite a los turistas sumergirse en el siglo XIX.

palacio san jose donde vivio urquiza (2) El Palacio San José tenía 38 habitaciones, tres patios, dos grandes jardines, una capilla y hasta un lago artificial.

Allí aún se pueden encontrar el dormitorio donde fue asesinado Urquiza, el mobiliario original traído de Europa, armas y documentos, objetos de la época y, sobre todo, los jardines y patios intactos.

Cómo visitar este sitio histórico

Construido entre 1848 y 1860, el Palacio San José representaba el proyecto político de Urquiza: una Argentina moderna, organizada y conectada con el mundo. Funcionó como un centro político y social, donde se tomaban decisiones clave para el futuro nacional, por eso muchas personas deciden visitarlo para rememorar hechos pasados que marcaron la historia nacional.

Este espacio se encuentra a unos 30 kilómetros de Concepción del Uruguay, en una zona rural de gran valor turístico. Se puede acceder en auto desde Buenos Aires con aproximadamente 3 horas y media de viaje, desde la ciudad más cercana en menos de una hora y también con excursiones guiadas.