El país sudamericano que más combatientes aporta a Ucrania en su guerra con Rusia

"Los colombianos saben combatir en condiciones extremas, tienen disciplina de fuego y experiencia real en combate, algo que muchos voluntarios europeos no poseen", señalan analistas militares. Esta "mano de obra" especializada se ha vuelto vital para cubrir los huecos dejados por las bajas ucranianas.

El motor del reclutamiento es la promesa de los 12 millones. Para la mayoría, la motivación no es ideológica, sino económica. En Colombia, un soldado profesional retirado difícilmente supera los 600 dólares mensuales. En Ucrania, la oferta base ronda los 3.000 dólares (unos 12 millones de pesos colombianos).

crimenes de guerra rusia -ucrania.jpg Las imágenes que deja la guerra en Ucrania son terribles.

Estos son algunas de lass cifras que les pagan a los combatientes colombianos:

Sueldo base: aproximadamente 500 dólares (21.000 grivnas) por estar en la unidad.

Bono de primera línea: si el soldado entra en la "zona cero" de combate, el salario escala hasta los $3.300 USD mensuales.

Indemnizaciones: las promesas incluyen pagos de hasta 400.000 dólares a las familias en caso de muerte en combate, aunque muchos testimonios denuncian que estos pagos rara vez se materializan debido a la burocracia o la imposibilidad de recuperar los cuerpos.

Testimonios del horror: "Nos tratan como raza inferior"

A pesar del dinero, la realidad en las trincheras es desoladora. Testimonios recogidos por medios internacionales revelan un choque cultural y militar violento.

"Muchos compañeros se han ido porque el trato es degradante. Nos envían a misiones suicidas sin apoyo de artillería. Algunos comandantes ucranianos nos tratan como carne de cañón o como una raza inferior", relató un exsoldado que regresó a Bogotá tras ser herido por una granada.

Otro combatiente, bajo el pseudónimo de "Andrés", confesó a la BBC que el engaño comienza desde el reclutamiento: "Te dicen que vas a hacer seguridad en retaguardia, pero a la semana estás en Avdiivka bajo fuego de drones rusos 24/7. Muchos no llegan ni a cobrar su primer sueldo".

Guerra Ucrania-Rusia: un saldo trágico

El costo humano para Colombia está siendo altísimo. Aunque no hay un registro oficial, se calcula que al menos 300 colombianos han muerto en combate y otros cientos permanecen desaparecidos o capturados por las fuerzas rusas, quienes los catalogan legalmente como mercenarios, privándolos de los derechos básicos que otorga el estatus de prisionero de guerra bajo la Convención de Ginebra.

Mientras el gobierno de Gustavo Petro intenta desincentivar estos viajes mediante leyes que prohíben el mercenarismo, la necesidad económica sigue empujando a veteranos hacia una guerra que, para muchos, termina siendo una trampa sin retorno.