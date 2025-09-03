El país que transformó latas en herramientas y creo una economía circular de subsistencia

Desde el 2008 este país recicla 82% de sus latas de aluminio, es así que este caso es un testimonio de falta de recursos y de ingenio humano. Te contamos sobre esta nación y cómo el reciclaje cumple un papel fundamental para la supervivencia.

Latas de aluminio Debido al considerable ahorro producido durante el reciclado y a la sencillez del proceso, el aluminio se empezó a reciclar muy pronto y hoy en día es una actividad normal, técnicamente resuelta y rentable.

El país que transformó latas en herramientas para resistir a la crisis y creó una economía circular de subsistencia

Durante los años 90, ante la caída de la URSS, la economía Cubana se estanca. Cuba encontró una forma de subsistencia en los enlatados que reciclaban. Fabricaban recipientes, ollas, bandejas, cubiertos improvisados y lámparas con latas de aluminio. Así mismo estas eran fundamentales para el país porque guardaban agua, alimentos secos o combustible en casa y en talleres. Las latas de aluminio pasaron a ser un recurso multifuncional: no eran solo envases, sino herramientas, materiales y hasta fuente de ingresos.