Inicio Sociedad País
Mundo

El país que transformó latas en herramientas y creo una economía circular de subsistencia

Las latas de aluminio son fundamentales en el mundo del reciclaje, en los años 90 un país las utilizó como una forma de subsistencia ante una crisis sin precedentes

Valentina Araya
Por Valentina Araya [email protected]
Durante los años 90 un país vió en las latas de alumnio una forma de subsitencia 

Durante los años 90 un país vió en las latas de alumnio una forma de subsitencia 

Durante los años 90 un país importaba enlatados pero no específicamente por su contenido, le interesaba el paquete de este producto. Para esta nación el reciclaje de latas de aluminio fueron la solución ideal para enfrentarse a una gran escasez de recursos.

Desde el 2008 este país recicla 82% de sus latas de aluminio, es así que este caso es un testimonio de falta de recursos y de ingenio humano. Te contamos sobre esta nación y cómo el reciclaje cumple un papel fundamental para la supervivencia.

Latas de aluminio
Debido al considerable ahorro producido durante el reciclado y a la sencillez del proceso, el aluminio se empez&oacute; a reciclar muy pronto y hoy en d&iacute;a es una actividad normal, t&eacute;cnicamente resuelta y rentable.

Debido al considerable ahorro producido durante el reciclado y a la sencillez del proceso, el aluminio se empezó a reciclar muy pronto y hoy en día es una actividad normal, técnicamente resuelta y rentable.

El país que transformó latas en herramientas para resistir a la crisis y creó una economía circular de subsistencia

Durante los años 90, ante la caída de la URSS, la economía Cubana se estanca. Cuba encontró una forma de subsistencia en los enlatados que reciclaban. Fabricaban recipientes, ollas, bandejas, cubiertos improvisados y lámparas con latas de aluminio. Así mismo estas eran fundamentales para el país porque guardaban agua, alimentos secos o combustible en casa y en talleres. Las latas de aluminio pasaron a ser un recurso multifuncional: no eran solo envases, sino herramientas, materiales y hasta fuente de ingresos.

Pero esta realidad cambió a partir de los años 2010, actualmente las latas de aluminio se encuentran en escasez en este país. Cada día, en las calles de Cuba, hombres, mujeres y hasta niños buscan desesperadamente entre la basura latas para venderlas a las empresas estatales de reciclaje. La paga es mínima: 50 pesos cubanos (alrededor de 0.15 centavos de dólar) por cada kilogramo de latas recogidas, una cifra ridícula si se compara con el precio internacional del aluminio, que ronda los 1.35 euros por kilogramo.

Latas de aluminio (1)
Las latas de aluminio pueden reciclarse infinitamente para fabricar nuevas latas.

Las latas de aluminio pueden reciclarse infinitamente para fabricar nuevas latas.

¿Por qué es importante el reciclaje de latas de aluminio?

Este material es fundamental ya que:

  • Según informó EcoMENA en 2020, la lata de aluminio es el envase más reciclado del mundo y es 100% reciclable, lo que ha transformado las perspectivas del mercado de las latas de aluminio.
  • Una investigación encargada por el Instituto Internacional del Aluminio (IAI) sobre el reciclaje de tres materiales de envases de bebidas (aluminio, vidrio y plástico (PET)) ha demostrado que las latas de aluminio son las que mejor apoyan una economía circular.
  • las latas de aluminio son mucho más valiosas que el vidrio o el plástico, lo que contribuye a la viabilidad financiera de los programas municipales de reciclaje y subsidia eficazmente el reciclaje de materiales menos valiosos que se desechan en los contenedores.

Los países líderes en el reciclaje de latas de aluminio son:

  • Brasil, con tasas del 97%-100%
  • Japón con 92.6%
  • Argentina, que recicla el 91.1% de sus latas
  • Italia con una tasa cercana al 92%.

Temas relacionados:

Te puede interesar