El país que es el mayor productor de carbón del planeta Tierra: supera a Rusia y Estados Unidos

El carbón aporta empleos, ingresos y seguridad energética a los países. Te contamos sobre el mayor exportador y productor del planeta Tierra

Valentina Araya
El carbón es fundamental para varios países, este es un combustible fósil sólido formado por restos vegetales que, tras millones de años, se transforman en depósitos ricos en carbono. Es una fuente clave que se encuentra distribuida por todo el planeta Tierra, ya que se utiliza principalmente en centrales eléctricas para generar electricidad y como materia prima en la industria del acero, cemento y productos químicos.

Aunque es el combustible fósil más contaminante y un gran contribuyente al cambio climático, el carbón sigue siendo responsable de aproximadamente el 36% de la energía generada en el planeta Tierra. La explotación del carbón aporta empleos, ingresos por exportaciones y seguridad energética al reducir la dependencia de combustibles importados. Te contamos sobre el país que es mayor exportador y productor de carbón.

El país que es el mayor productor de carbón del planeta Tierra: supera a Rusia y Estados Unidos

El mayor exportador de carbón del mundo es China. Desde su enorme centro de producción de carbón en la provincia de Shanxi, China —el mayor consumidor e importador de este mineral en el planeta Tierra, logró extraer alrededor de 4.100 millones de toneladas en 2021, casi la mitad de la producción global total.

Después de China, los principales productores de carbón del planeta Tierra son otros dos países asiáticos: India, con 811 millones de toneladas, e Indonesia, con 613 millones. Ambos son naciones con gran población y altas demandas de energía, un patrón común en la mayoría de los países de la lista, entre los que Estados Unidos ocupa la tercera posición.

Los mayores importadores de carbón del planeta Tierra

Los mayores importadores de carbón suelen ser los países que tienen alta demanda energética pero no cuentan con suficientes reservas propias. Según Observatorio de Complejidad Económica, los principales importadores de carbón fueron

  • China ($494M)
  • Tailandia ($471M)
  • Polonia ($449M)

En 2025, los principales importadores de carbón han reducido sus compras en más del 10% en comparación con el mismo período de 2024. Esta disminución se atribuye al aumento de la generación de energía limpia, lo que ha permitido a las utilidades reducir el uso de carbón.

