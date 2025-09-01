El país que es el mayor productor de carbón del planeta Tierra: supera a Rusia y Estados Unidos

Después de China, los principales productores de carbón del planeta Tierra son otros dos países asiáticos: India, con 811 millones de toneladas, e Indonesia, con 613 millones. Ambos son naciones con gran población y altas demandas de energía, un patrón común en la mayoría de los países de la lista, entre los que Estados Unidos ocupa la tercera posición.

Los mayores importadores de carbón del planeta Tierra

Los mayores importadores de carbón suelen ser los países que tienen alta demanda energética pero no cuentan con suficientes reservas propias. Según Observatorio de Complejidad Económica, los principales importadores de carbón fueron

China ($494M)

($494M) Tailandia ($471M)

Polonia ($449M)

En 2025, los principales importadores de carbón han reducido sus compras en más del 10% en comparación con el mismo período de 2024. Esta disminución se atribuye al aumento de la generación de energía limpia, lo que ha permitido a las utilidades reducir el uso de carbón.