Todo estalló tras las elecciones parlamentarias, marcadas por fraudes masivos. Líderes opositores del país como Mijaíl Saakashvili, Nino Burdjanadze y Zurab Zhvania convocaron a manifestaciones pacíficas. Miles de personas salieron a las calles con rosas en las manos, símbolo de resistencia sin violencia y de esperanza.

La presión ciudadana fue tan intensa que el presidente Eduard Shevardnadze renunció el 23 de noviembre, dejando el camino libre a nuevas elecciones. En enero de 2004, Saakashvili asumió la presidencia e inició reformas políticas y económicas. La Revolución de las Rosas mostró que la unidad, la valentía y la protesta pacífica pueden transformar un país y abrir la puerta a un futuro más justo.

El régimen de Shevardnadze vio una disminución en el respaldo extranjero, con figuras como el embajador de EE. UU. en Georgia y aliados de la administración Bush pidiendo transiciones democráticas.

Pais revolucion de la rosas (1) Georgia es conocida por su rica tradición vinícola, considerada una de las más antiguas del mundo. Su cultura también destaca por la música polifónica, el arte medieval y la hospitalidad de su gente.

Consecuencias de la revolución de las rosas en este país

La Revolución de la Rosa marcó el primer relevo de poder sin violencia en la región, encendiendo una chispa de democracia en la antigua Unión Soviética. Su huella se siente en la política de Georgia, donde abrió paso a un gobierno más participativo, aunque los retos no tardaron en aparecer. Hoy, su legado perdura en las transformaciones profundas que alteraron la estructura política, económica y social del país, dejando una memoria imborrable en la historia georgiana.