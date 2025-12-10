Este país eligió el mármol blanco para su capital, Asjabad, principalmente por una decisión excéntrica y estética de su entonces presidente, Saparmurat Niyazov, quien decretó que todos los edificios debían ser revestidos con este material para mostrar "belleza", "poder" y un "aire nuevo" tras la independencia.

País de mármol (2)

El país más excéntrico del mundo

La independencia de este país se declaró oficialmente el 27 de octubre de 1991, tras un referéndum popular, marcando su separación definitiva de la Unión Soviética, de la cual había sido una República Socialista Soviética desde 1925. La decisión de los autos blancos se debe a cuestión meramente estética.

Para entrar a este país se exige una visa con una carta de invitación, se debe contar con un guía en todo momento. Esta nación promueve una censura severa y restricciones a internet. Más allá del mármol, la capital de Turkmenistán posee el complejo de fuentes más grande del mundo.