Este país es un exótico destino hecho de mármol, prácticamente cerrado al turismo sorprende a los pocos que se animan a viajar hasta allí. Con paisajes futuristas, calles vacías y una rara regla que prohíbe tener el coche sucio.
Se trata de un país que no se cansa de batir récords Guinness por la enorme cantidad de excentricidades que posee desde paisajes futuristas hasta un diseño urbano sin igual en el mundo. Te contamos sobre la ciudad de mármol.
El país construido de mármol: por ley los coches solo pueden ser blancos y deben estar limpios
En una impresionante remodelación arquitectónica liderada por el gobierno de Turkmenistán, un área de 22 km² en la capital, Asjabad, cuenta con 543 nuevos edificios revestidos con 4.513.584 m² de mármol blanco. Si el mármol se extendiera horizontalmente, habría un metro cuadrado de mármol por cada 4,87 m² de terreno.
Este país eligió el mármol blanco para su capital, Asjabad, principalmente por una decisión excéntrica y estética de su entonces presidente, Saparmurat Niyazov, quien decretó que todos los edificios debían ser revestidos con este material para mostrar "belleza", "poder" y un "aire nuevo" tras la independencia.
El país más excéntrico del mundo
La independencia de este país se declaró oficialmente el 27 de octubre de 1991, tras un referéndum popular, marcando su separación definitiva de la Unión Soviética, de la cual había sido una República Socialista Soviética desde 1925. La decisión de los autos blancos se debe a cuestión meramente estética.
Para entrar a este país se exige una visa con una carta de invitación, se debe contar con un guía en todo momento. Esta nación promueve una censura severa y restricciones a internet. Más allá del mármol, la capital de Turkmenistán posee el complejo de fuentes más grande del mundo.