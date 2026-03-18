El país de América Latina que realiza la mayor subasta portuaria está en la mira de China y presionado por Estados Unidos

Así mismo, recalcó que este puerto de América Latina es estratégico para Estados Unidos y desempeña un papel geopolítico en la lucha contra el crimen organizado. Afirmó su preocupación de que la seguridad de la región y la competencia que podría estar amenaza por las empresas de China.

Puerto de Santos (1)

La concesión de este puerto de América Latina

La postura del embajador de Estados Unidos podría beneficiar a empresas de europeas. Como danesa Maersk y la suiza MSC. Por un lado, el Tribunal Federal de Cuentas de Brasil recomienda una subasta en dos etapas, excluyendo a las navieras de la ronda inicial. Por otro, la agencia reguladora Antaq sugiere un modelo menos restrictivo, que solo excluye a los operadores que ya cuentan con terminales en Santos.

Las empresas europeas presionan para que se celebre una subasta en una sola fase sin restricciones, con el respaldo del Parlamento Europeo y sectores del gobierno de Lula. Los operadores de China, por su parte, ejercen presión sobre los ministros federales.