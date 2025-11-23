El país de América Latina que está entre los menos corruptos del mundo: quedó a un paso del Top 10

En cuanto a los más destacados de la clase, el país que se mantuvo primero fue Dinamarca (90 puntos), seguido en el podio por Finlandia (88) y Singapur (84). Por detrás aparecen Nueva Zelanda (83), Luxemburgo, Noruega y Suiza (81), Suecia (80) y Países Bajos (78).

Al compararse con el IPC del año pasado, Uruguay escaló a nivel regional y se consolidó en toda América, superando a Canadá, que con un puntaje de 75 quedó un puesto por detrás. De esta forma, comparte ubicación con Estonia, quedando apenas a un punto del límite del Top 10, que ostentan Australia, Islandia e Irlanda.

Bandera Dinamarca.jpg Dinamarca es el país menos corrupto del mundo.

Sobre el informe, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian aseguró que “la corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos”.

Qué puesto ocupa Argentina

Por detrás de Uruguay, el país menos corrupto en América Latina es Chile, quien quedó en el puesto 28 del ranking. Por su parte, Argentina ocupó el puesto 99, con una puntuación de 37. También fue superado por Colombia.

Escalones más abajo se encuentran Brasil, 107º, con 34; Ecuador, 121º, con 32; Perú, 127º, con 31; Bolivia, 133º, con 28; Paraguay, 149º, con 24; cierra Venezuela, 178º, con 10 puntos.