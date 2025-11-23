El país de América Latina que está entre los menos corruptos del mundo: quedó a un paso del Top 10

El Índice de Percepción de Corrupción es el principal indicador mundial de la corrupción en el sector público, siendo una herramienta clave para comprender los niveles de transparencia e integridad de un país. El de este año fue una sorpresa cuando fue a dado a conocer por quien lo elabora, ya que figura un país de América Latina.
Sucede que, cuando el organismo Transparencia Internacional lo dio a conocer, la noticia fue que Uruguay fue quien escaló tres posiciones y quedó al borde de ser uno de los diez países del mundo con menor cantidad de corrupción.
Uruguay, el país de América Latina que está entre los menos corruptos
La medición arrojó para el país un puntaje de 76, de manera que se ubicó 13 de 180 naciones incluidas en el relevamiento sobre transparencia, Más precisamente, esta lista contempla las percepciones de corrupción en el sector público utilizando datos de 13 fuentes externas, entre las que aparecen el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial, así como expertos y empresarios.
En cuanto a los más destacados de la clase, el país que se mantuvo primero fue Dinamarca (90 puntos), seguido en el podio por Finlandia (88) y Singapur (84). Por detrás aparecen Nueva Zelanda (83), Luxemburgo, Noruega y Suiza (81), Suecia (80) y Países Bajos (78).
Al compararse con el IPC del año pasado, Uruguay escaló a nivel regional y se consolidó en toda América, superando a Canadá, que con un puntaje de 75 quedó un puesto por detrás. De esta forma, comparte ubicación con Estonia, quedando apenas a un punto del límite del Top 10, que ostentan Australia, Islandia e Irlanda.
Sobre el informe, el presidente de Transparencia Internacional, François Valérian aseguró que “la corrupción es una amenaza mundial en progreso que no solo socava el desarrollo, sino también es un factor decisivo en el declive de la democracia, la inestabilidad y las violaciones a los derechos humanos”.
Qué puesto ocupa Argentina
Por detrás de Uruguay, el país menos corrupto en América Latina es Chile, quien quedó en el puesto 28 del ranking. Por su parte, Argentina ocupó el puesto 99, con una puntuación de 37. También fue superado por Colombia.
Escalones más abajo se encuentran Brasil, 107º, con 34; Ecuador, 121º, con 32; Perú, 127º, con 31; Bolivia, 133º, con 28; Paraguay, 149º, con 24; cierra Venezuela, 178º, con 10 puntos.