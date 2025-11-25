El país de América Latina con mejor calidad de vida y en el que todos quieren vivir

En una gran parte de rankings, el país que aparece como el que tiene mejor calidad de vida es Uruguay. De hecho, según el Índice de Calidad de Vida de Numbeo 2025, esta nación de América Latina tiene como puntos fuertes el bajo índice de delincuencia y la alta estabilidad política y social dentro de la región.

Además, Uruguay es reconocida por sus bajos índices de corrupción y por cumplir o estar cerca de los estándares de bienestar que poseen naciones más desarrolladas.

uruguay

Otras naciones de América Latina con buena calidad de vida

Los diversos rankings sobre calidad de vida también suelen reconocer a otros países por su calidad de vida. Por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU posiciona a Chile por su salud, educación e ingreso per cápita, como así también por su economía

En tanto, Costa Rica es uno de loas países más valorados de América Latina por su política de medio ambiente, como así también por sus sistemas de salud y de educación, que permite un amplio acceso a esta y, por lo tanto, altos niveles de alfabetización.