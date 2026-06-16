El país de América Latina donde Rusia despliega un millonario escudo tecnológico y rompe el monopolio de Estados Unidos

La infraestructura está a cargo de Roscosmos, la Agencia Espacial Federal de Rusia. A diferencia de las estaciones GLONASS que el país opera de manera abierta y transparente en Brasil, la instalación ubicada en Nicaragua destaca por su extremo aislamiento. El complejo está rodeado por muros de hormigón, cercas de alambre de púas, cámaras de seguridad y custodios armados.

Sistema Global de Navegación por Satélite (GLONASS)

A las puertas de Estados Unidos: la millonaria infraestructura rusa que cambia el tablero regional

La principal preocupación de Estados Unidos no está relacionada con las funciones de posicionamiento geográfico, sino con la capacidad dual de la infraestructura. La base tiene la capacidad de funcionar como un centro de inteligencia de señales (SIGINT), lo que le permitiría captar, rastrear y decodificar tráfico de datos y comunicaciones marítimas, aéreas y satelitales en toda Centroamérica y el Caribe.

Desde el día de su inauguración, las condiciones de la base prácticamente no han cambiado. El perímetro de Nejapa continúa resguardado bajo estrictas medidas de seguridad, el ingreso de personal nicaragüense no militar está prohibido y las operaciones técnicas son dirigidas directamente desde centros de control ubicados en Rusia.

En 2026, Rusia ratificó un tratado que otorga inmunidad legal a sus militares en Nicaragua, mientras que el gobierno de Daniel Ortega autorizó el ingreso continuo de tropas y naves rusas. Además, se activó un plan de cooperación en guerra electrónica y ciberseguridad, utilizando la estación GLONASS para fortalecer la protección del régimen frente a sanciones internacionales.

Esta estación en América Latina no opera de manera aislada. Actualmente funciona como el nodo principal que alimenta una red de antenas y complementa las actividades del centro de espionaje militar ubicado en la base de Mokorón, al sur de Managua.