La iniciativa nacional de este país de América del Sur se denomina "un millón de árboles" y busca involucrar a diversos sectores de la sociedad civil y entidades estatales. Especificamente se trata de reforestar el área protegida del Santuario Histórico de Machupicchu, un espacio donde la presión climática y los daños en los ecosistemas han exigido la toma de medidas.

Árboles (1)

¿Cómo este país de América del Sur romper el récor en platación de árboles?

El plan de Perú contempla la siembra y el mantenimiento de especies nativas en el área protegida, con el fin de restablecer la cobertura vegetal y reforzar el equilibrio ambiental en la zona. Las autoridades también destacan que la reforestación cumple un papel estructural en la protección del patrimonio arqueológico, al actuar como barrera natural frente a la inestabilidad del terreno.

La ejecución cuenta con el respaldo técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el apoyo de Profonanpe y la participación de comunidades locales como Choquellusca. El proyecto de este país de América del Sur prioriza la recuperación de zonas críticas mediante la plantación de especies andinas como la queuña, el aliso y el chachacomo, seleccionadas por su capacidad para estabilizar laderas y favorecer la captación de agua.

En la comunicación pública también aparece la dimensión de infraestructura: viveros, capacidad de producción y expansión. En redes se difundieron proyecciones que mencionan viveros y metas complementarias para años siguientes, lo que sugiere que el objetivo de 2026 se piensa como parte de una escalera y no como un golpe único.