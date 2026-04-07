En un país de la región de América del Sur, miles de manos, planean hundirse al mismo tiempo en la tierra húmeda para dar vida a millones de árboles, marcando un nuevo récord en el mundo.
El país de América del Sur que planea plantar 2,5 millones de árboles y batir récord en uno de los lugares más icónico
Este país de América del Sur se dispone a tranformar uno de los paisajes más icónicos de la región al plantar millones de árboles
Esta nación planea liderar una movilización que busca la conservación y protección de uno de los entornos naturales más populares de América de Sur. Te contamos de qué se trata y cómo planear plantar 2,5 millones de árboles.
El país de América del Sur que planea plantar 2,5 millones de árboles y batir récord en uno de los lugares más icónico
Perú difundió un objetivo claro para el primer semestre de 2026, una plantación masiva de 2,5 millones de árboles en un período corto, planteada como una "ofensiva verde" capaz de batir récords nacionales. Seis meses, en términos de crecimiento forestal, es un parpadeo.
La iniciativa nacional de este país de América del Sur se denomina "un millón de árboles" y busca involucrar a diversos sectores de la sociedad civil y entidades estatales. Especificamente se trata de reforestar el área protegida del Santuario Histórico de Machupicchu, un espacio donde la presión climática y los daños en los ecosistemas han exigido la toma de medidas.
¿Cómo este país de América del Sur romper el récor en platación de árboles?
El plan de Perú contempla la siembra y el mantenimiento de especies nativas en el área protegida, con el fin de restablecer la cobertura vegetal y reforzar el equilibrio ambiental en la zona. Las autoridades también destacan que la reforestación cumple un papel estructural en la protección del patrimonio arqueológico, al actuar como barrera natural frente a la inestabilidad del terreno.
La ejecución cuenta con el respaldo técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, el apoyo de Profonanpe y la participación de comunidades locales como Choquellusca. El proyecto de este país de América del Sur prioriza la recuperación de zonas críticas mediante la plantación de especies andinas como la queuña, el aliso y el chachacomo, seleccionadas por su capacidad para estabilizar laderas y favorecer la captación de agua.
En la comunicación pública también aparece la dimensión de infraestructura: viveros, capacidad de producción y expansión. En redes se difundieron proyecciones que mencionan viveros y metas complementarias para años siguientes, lo que sugiere que el objetivo de 2026 se piensa como parte de una escalera y no como un golpe único.