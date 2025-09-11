Sacerdotes, religiosas, seminaristas, y diáconos han tenido que abandonar sus puestos de trabajo y comunidades de la noche a la mañana, en lo que se entiende como un régimen de destierro sistemático en Nicaragua.

Pero lo cierto es que la persecución no se limita a las personas y a las asociaciones sin fines de lucro. Como informa el sitio Vatican News, se suspendieron las actividades de 54 medios de comunicación, 22 de ellos religiosos, entre canales de televisión y emisoras de radio.

religion, persecucion Muchos templos religiosos fueron abandonados a raíz del conflicto.

Como si eso fuese poco, a todas estas instituciones de religión les fueron confiscados sus bienes, dejando en el desamparo a miles de familias que dependían de sus servicios.

Esta crisis sin precedentes ha movilizado al episcopado mundial. Los obispos de Centroamérica se unieron en oración por sus hermanos de Nicaragua, mientras que El Vaticano también se hace eco de lo que sucede en cada una de sus intervenciones.

El origen de la persecución

El origen de esta persecución se remonta a las protestas ciudadanas de 2018, cuando las iglesias jugaron un papel mediador crucial. Los templos de religión se convirtieron en refugio para manifestantes heridos, los obispos denunciaron públicamente los abusos y la jerarquía eclesiástica acompañó las demandas democráticas del pueblo.

Así las cosas, este acto por parte de la Iglesia fue visto como una amenaza para el poder del matrimonio Ortega y Murillo quienes, seis años después de aquel inicio, continúan desatando una persecución sobre los fieles.

En el 2022, el papa Francisco calificó como "dictadura grosera" el régimen de Ortega, mientras que el mandatario nicaragüense respondió disolviendo la Compañía de Jesús y llamando "mafia" a la Iglesia católica.