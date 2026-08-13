El otro refugio, además de Mendoza, que tienen los millonarios ante un posible fin del mundo

Hace un tiempo, él compró una propiedad de 193 hectáreas junto al lago Wanaka. Gastó 13,5 millones de dólares e ideó una mansión estilo búnker camuflada bajo la vegetación. Su idea era crear un lugar de 10 habitaciones que también incluyera cine, spa y un centro de meditación, pero cuando presentó el proyecto, este fue rechazado, ya que arruinaría el paisaje natural y causaría un gran impacto ambiental.

No obstante, no es el único. Empresas de Estados Unidos como Rising S Co., han enviado búnkeres de acero de hasta 150 toneladas en barcos y camiones hacia Nueva Zelanda. Estos refugios se han enterrado varios metros bajo en tierra en propiedades rurales y todos cuentan con sistemas de filtrado de aire contra amenazas químicas, biológicas y nucleares (CBRN), compuertas blindadas, luz solar artificial, piscinas cubiertas y almacenamiento para resistir sellados durante años.

Qué tienen en común Mendoza y Nueva Zelanda como refugios de fin del mundo

El refugio Wamani y las propiedades de millonarios en Nueva Zelanda tienen varios puntos en común. De hecho, el propio Martín Varsavsky señaló que, aunque no coordinó sus planes con Peter Thiel, ambos llegaron de forma independiente a la misma conclusión geopolítica. Entre lo que tienen en común se encuentran:

Distancia de los conflictos: Ambos destinos se ubican en el Hemisferio Sur, la región del planeta más alejada de los principales focos de tensión nuclear y geopolítica mundiales.

Ambos destinos se ubican en el Hemisferio Sur, la región del planeta más alejada de los principales focos de tensión nuclear y geopolítica mundiales. Entornos remotos de difícil acceso: Mientras que en Nueva Zelanda eligen la Isla Sur (rodeada por el océano Pacífico), en Mendoza eligen la precordillera de los Andes en el Valle de Uco.

Asimismo, tanto los búnkeres de Nueva Zelanda como el refugio en Mendoza incluyen manantiales propios o cercanos, en ambos lugares se rechazan las redes eléctricas tradicionales y poseen granjas capaces de crear sus propios alimentos. Además, en ambos lugares hay pistas de aterrizaje privadas.