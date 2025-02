El nuevo trastorno que padece la generación Z: ¿lo percibes en tus hijos?

Por su lado, el sitio Question Pro aborda la temática de la generación Z explicando que "es el grupo de personas nacidas a finales de la década de 1990 e inicio de los 2000 (1995-2000), y que tienen la peculiaridad de estar familiarizadas con el uso de la tecnología digital, internet y los medios sociales desde una edad muy temprana".

"Los acontecimientos históricos y las tendencias sociales, así como los cambios en el estilo de crianza de los hijos, han dado lugar a características únicas para la generación Z, también conocida como Zillennials. La influencia más significativa en esta generación ha sido el uso generalizado del teléfono inteligente" detalla el informe.

Mujer asustada2.jpg El trastorno marcó a la generación Z.

El trastorno en la generación Z

Quienes integran la generación Z no realiza llamados por teléfono y, claramente, tampoco responden las que reciben. Es así que hay estudios que definen que el 70 % de los jóvenes prefieren mandar un mensaje por cualquier medio antes que realizar una llamada.

Lo que preocupa a los especialistas es que esto tiene consecuencias, por ejemplo, el de perder propuestas de empleo. Además, quienes pertenecen a la generación Z creen que las llamadas son portadoras de malas noticias, por lo tanto, la elección de otros medios de comunicación son solo un reflejo de los niveles de ansiedad que manejan.

Lo que está ligado a la falta de espontaneidad y la falta de control sobre el curso de una conversación telefónica, que causa incomodidad entre los jóvenes y lo que puede causar otro tipo de complicaciones en sus relaciones sociales futuras.

¿Cómo superar la telefobia?

El prestigioso medio británico BBC realizó una serie de entrevistas a personas que pertenecen a la generación Z donde ellos relataron sus experiencias.

Así fue que Evie, de 17 años, dijo que "odia" recibir llamadas telefónicas: "Las únicas personas a las que llamaré son mi mamá o mi papá", dijo. "Pero no quiero que nadie más me llame porque se siente bastante formal y no es algo a lo que estoy acostumbrado", detalló.

Mientras que otro estudiante, Jack Kent, de 18 años, dijo que mantuvo su teléfono en silencio la mayor parte del tiempo porque su sonido "me pone nervioso".

Es por eso que la Universidad Nottingham College está ayudando a los estudiantes a superar su miedo a hacer o recibir llamadas telefónicas. Liz Baxter, asesora de carreras de la universidad, dijo que los jóvenes "simplemente no tienen la confianza" para usar el teléfono de manera formal, lo cual fue desafortunado ya que las empresas de contratación utilizan ampliamente las entrevistas telefónicas.

Nyah, de 16 años, dijo que "teme" las llamadas telefónicas porque usa su lenguaje corporal para hablar, por lo que "no puedo transmitir lo que intento decir por teléfono".

Una encuesta de Uswitch a 2.000 personas encontró que casi el 70% de las personas entre 18 y 34 años prefieren un mensaje de texto a una llamada telefónica, y el 23% del mismo grupo de edad dice que nunca atienden llamadas.

El estudio arroja que "más de la mitad asume que una llamada inesperada significa malas noticias".

También se alentó a los asistentes a llamar a los restaurantes para preguntar a qué hora abren o a las tiendas para preguntar si un determinado artículo estaba en stock para probar sus límites en pequeñas cantidades, añadió la Sra. Baxter.

