El nuevo reto en el reactor de Chernobyl que pone nerviosa a toda Europa

Jim Smit, profesor de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, aseguró que es este polvo el que posee el mayor riesgo y que, por ahora, está siendo contenido, por lo que si bien, es preocupante lo sucedido en el reactor nuclear de Chernobyl, no se debe entrar en pánico.

Qué dice la inspección en el reactor nuclear de Chernobyl

Sin embargo, hay que tener en cuenta cuál es la función del escudo protector. Este se construyó porque el sarcófago hecho por la ex Unión Soviética solo tenía una vida útil de 30 años, mientras que el escudo se aseguraba de evitar fugas de radiación durante 100 años.

Tras el ataque al reactor nuclear de Chernobyl, la OIEA envió un equipo a investigar y estos descubrieron que no había daños permanentes en las estructuras de soporte, ni tampoco en los sistemas de monitoreo, aunque reiteraron que hace falta una restauración integral para evitar una mayor degradación.