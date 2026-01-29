El nuevo reto en el reactor de Chernobyl que pone nerviosa a toda Europa

El reactor nuclear de Chernobyl no deja de provocar preocupación en el mundo entero. Inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA) descubrieron que el escudo protector que cubre el reactor ya no contiene a la radiación. El motivo fue un ataque ruso en su guerra contra Ucrania.
En 1986, luego del desastre nuclear que provocó el reactor de Chernobyl, se decidió crear un sarcófago y un escudo protector para que no escapara más radiación. Sin embargo, en febrero de este año, Ucrania acusó a Rusia de haber bombardeado el lugar. Los rusos lo negaron, pero el reactor nuclear quedó dañado, documentando el ataque.
El escudo protector del reactor nuclear de Chernobyl ya no contiene la radiación
Si bien, desde el organismo de Energía Atómica consideraron que las reparaciones son esenciales, hay otros que creen que no hay que preocuparse en demasía, ya que el riesgo es bajo porque el polvo radiactivo sigue estando atrapado dentro del sarcófago de hormigón que se construyó en su momento y que está cubierto por el escudo protector.
Jim Smit, profesor de la Universidad de Portsmouth, en el Reino Unido, aseguró que es este polvo el que posee el mayor riesgo y que, por ahora, está siendo contenido, por lo que si bien, es preocupante lo sucedido en el reactor nuclear de Chernobyl, no se debe entrar en pánico.
Qué dice la inspección en el reactor nuclear de Chernobyl
Sin embargo, hay que tener en cuenta cuál es la función del escudo protector. Este se construyó porque el sarcófago hecho por la ex Unión Soviética solo tenía una vida útil de 30 años, mientras que el escudo se aseguraba de evitar fugas de radiación durante 100 años.
Tras el ataque al reactor nuclear de Chernobyl, la OIEA envió un equipo a investigar y estos descubrieron que no había daños permanentes en las estructuras de soporte, ni tampoco en los sistemas de monitoreo, aunque reiteraron que hace falta una restauración integral para evitar una mayor degradación.