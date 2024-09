El nuevo libro de Enrique Pfaab "Si preguntan por mí" se puede descargar de forma gratuita.

Es autor de Relatos de Rodeo del Medio (2017), El Ánima Parada y veinte sucedidos de pagos chicos (2018), Hipólito Bouchard, el libertador de los mares (2019), La vida al borde (2022) y ha escrito capítulos, prólogos e introducciones en libros en colaboración o de otros autores. Fue finalista del Premio Internacional Mujica Láinez de Cuentos en la edición 2019. Recibió el 1º Premio del Certamen Literario Vendimia en categoría Crónica y el 3º Premio Certamen Nacional Osvaldo Bayer (relatos), ambos en 2022.

Un adelanto de "Si preguntan por mí"

Uno que escribe

Soy uno que escribe. Podría ser uno que pinta, que toca la guitarra, que esculpe, que baila, que hace de otro en un escenario. Pero no, soy uno que escribe. También podría ser remisero, vendedor de seguros, vigilante, levantador de quiniela, taquillero en una kermese. Pero no, soy uno que escribe. Y, más allá de que me gane la vida con un teclado vendiendo mis dedos al absurdo oficio de periodista, soy uno que escribe por otra cosa.

Escribo porque se me acomodan lasideas escribiendo. Porque soy tímido y callado. Porque me cuesta hablar diciendo lo que pienso. Porque escribiendo se me ordena la cabeza, pero también las tripas. Porque siento que soy uno y mejor cuando escribo. No sé qué haría con mi alma si no escribiera.

Andaría por ahí, entre el desborde y la angustia, sin lógica ni destino. Y seguiré escribiendo mientras vea y la cabeza funcione. Quizás un día, uno último, escriba lo que siempre quise, lo que me complete. Después, sólo escribiré recordando ese momento.

Coleccionista

Cuando era niño, el abuelo le regaló su pluma fuente. Entonces, comenzó a coleccionar plumas, lapiceras antiguas y bolígrafos extravagantes. A los trece, encontró junto al cordón de la calle una llave antigua. Empezó a coleccionar llaves.

Cuando tenía veinte le regalaron una primera edición de Don Segundo Sombra. Y comenzó a coleccionar primeras ediciones. No las leía, las acomodaba en un estante. A los veintitrés tuvo su primera novia; a los veinticuatro su primer auto; a los veintisiete su primer título universitario; a los treinta y cinco se separó por primera vez; a los cincuenta el primer infarto.

Se murió a los sesenta y cinco. Lo velaron en una de sus casas, que estaba atiborrada de cosas. Y después lo pusieron en un nicho donde fue parte, por primera vez, de una colección perfecta.

A corto plazo

La verdad es esa: no tengo idea. Voy a hacerme una remera que diga eso. Estoy cansado de contestar siempre “no tengo idea”. No sé por qué la gente necesita que uno le ande contando sobre sus deseos o sus planes. En diciembre, cuando me preguntaban dónde iba a pasar las fiestas y con quién, respondía “no tengo idea”. Después me tuve aguantar “y, ¿te vas de vacaciones?”. ¡No sé! ¡No tengo idea! Ni la más puta idea tengo. ¿Qué gana el mundo con saber qué carajo haré con mi vida mañana, eh? Nada. No gana nada. El otro día me preguntaron: “Y a vos, ¿qué te gusta hacer?”. Eso me preguntaron. Una pregunta muuuy amplia.

No sé qué me gusta hacer. Depende. Cuando me dan ganas de ir al baño, me encanta ir. Cuando tengo hambre, me gusta comer. No me ha quedado mucho tiempo libre para pensar qué me gusta. No estoy confundido. No tengo ningún trauma. Voy a una psicóloga cada tanto. Ocurre que no sé qué voy a hacer mañana, ni en las fiestas. Ni en las vacaciones, ni el puto fin de semana. Y no me preocupa no saberlo. Más aún, no quiero saberlo. Prefiero sorprenderme.

Soy un tipo a corto plazo. Además, quienes te preguntan lo hacen como excusa para hablarte de sus certezas. Te van a refregar que pasaron la Navidad con cincuenta y cuatro familiares y que se van a Pinamar un mes. Que les gusta tirarse en parapente y una vez por mes van a Buenos Aires a comer tallarines a Pippo. No sé qué voy a hacer mañana. No tengo ni idea.

Ni pasado, ni la semana que viene, ni en el dos mil y pico. No sé qué voy a comer durante los próximos veinte días ni con quién voy a estar. ¡No lo sé! Mi cabeza no tiene mucho espacio ni capacidad para tanto. Apenas tengo un par de sueños, dos o tres ideas, unas cuantas ganas, no mucho más. Eso sí, no las tengo en la cabeza. Las tengo en las tripas y no las voy a ir diciendo por ahí para que anden hablando los que se van a la playa con la suegra.

Madrugada

La vida se resuelve siempre a las dos de la madrugada. Las dos de la madrugada es una frontera, un ahora. Todo se define a esa hora. Ocurren las mejores historias. Se escriben las mejores. Las mejores terminan en ese instante. Los mejores polvos comienzan a las dos de la madrugada. Los anteriores son demasiado urgentes y los posteriores apenas un consuelo. A las dos de la madrugada se concentran todos los olvidos, los encuentros, los reencuentros.

Los amores eternos empiezan allí y allí terminan. A las dos de la madrugada se es muy feliz o se está muy triste. Jamás indiferente. A las dos, los borrachos ya lo están y los sobrios se han dormido. A las dos de la madrugada es cuando los suicidas se suicidan, los asesinos matan, los ladrones roban, las madres se embarazan, los amantes gozan.

A las dos de la madrugada ocurre todo lo que vale la pena. Todos los que valen la pena se mueren a esa hora. A las dos de la madrugada, las mujeres bellas son más hermosas porque, por un instante, son posibles. Pero sólo a las dos. Luego las vuelve a invadir la indiferencia. Sabemos que hemos dejado de ser niños la primera vez que nos sorprende despiertos las dos de la madrugada. Sabemos que ya somos muy viejos cuando nos quedamos dormidos antes.

Ahora, que ya la juventud es un territorio difuso y lejano, tengo el despertador puesto a la 1.55 para evitar cualquier riesgo. No soportaría estar durmiendo a esa hora. Las dos de la madrugada es la única hora posible. Todo lo que merece que ocurra, ocurre en ese instante. Ni antes ni después. Por eso, por todo esto, no me llamen a esa hora. Estaré ocupado.

Quisiera avisarles

Abro el baúl. Entre tantas fotos y papeles viejos encuentro un manojo de cartas. Algunas están fechadas en 1965, otras al año siguiente y una más, sola, que no tiene fecha pero sé que es de fines del 68. No son muchas y el destinatario y el remitente van intercambiando roles.

No son correlativas y por eso una no le responde a la otra; casi no se nota porque las cosas que se cuentan parecen ser las mismas siempre. La ausencia, las dificultades, los planes futuros... Unas las escribe mi padre, otras mi madre. Y yo los escucho cuando las leo. Recuerdo las voces. No se oyen felices.

Cada quién con su angustia, que sobrevive en la carta siguiente. Quisiera avisarles que se van a morir, cada uno a su tiempo. Que la pena que tienen no tiene lógica mirada desde ahora. Tampoco tiene lógica avisarles. Ya no. Debería aprender algo con este hallazgo. Tal vez ser feliz ahora, con lo que hay, con lo que hay a mano, con lo que se pueda. Una felicidad urgente, sin miedos. Después no hay nada.

Ausencias II

Las tengo colgadas en perchas en el ropero. Prolijas, bien estiradas, cubiertas con bolsas de nylon. Algunas se han puesto medio amarillas y otras parecen nuevas todavía. Hay algunas muy gastadas, otras tienen remiendos y también hay algunas rajadas, casi desechas.

Más allá del estado de cada una, las he colgado en perchas, bien acomodadas, como si fuera a ponerme alguna una mañana de estas. Algunos coleccionan estampillas, otros latitas, autitos, armas, pipas, botellas… A mí se me dio por las ausencias.