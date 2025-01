El momento del día en el que debes tomar café para prevenir enfermedades cardíacas, según la ciencia

cafe en plato.jpg Bebe café por la mañana y descubre sus beneficios.

De estos datos se obtuvo que el 36% de las personas bebían café por la mañana y antes de las 12.00 p.m.; el 16% de las personas bebían la infusión durante todo el día (mañana, tarde y noche); y el 48% no bebía nada.

Como conclusión, la ciencia demostró que, en comparación con las personas que no bebían café, quienes sí lo hacían por la mañana tenían un 16 % menos de probabilidades de morir por cualquier causa y un 31 % menos de probabilidades de morir por enfermedad cardiacas. Además, no se observó una reducción del riesgo en los bebedores de esta infusión durante todo el día en comparación con los que no bebían café.

receta cafe verano (4).png El café previene enfermedades cardiovasculares.

Es decir que quienes tomaban este “oro negro” durante la mañana estaban beneficiados por contar con menores riesgos, independientemente de la cantidad de tazas que se consumieran en ese lapso temporal. Aunque, no hay que caer en el exceso, por lo que la investigación sugiere beber una o dos tazas de café por la mañana, no más que eso.

Al respecto, el Dr. Lu Qi concluyó: “Este estudio no nos dice por qué tomar café por la mañana reduce el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular. Una posible explicación es que consumir café por la tarde o por la noche puede alterar los ritmos circadianos y los niveles de hormonas como la melatonina. Esto, a su vez, conduce a cambios en los factores de riesgo cardiovascular como la inflamación y la presión arterial”.