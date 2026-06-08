El misterio de la "mancha fría" del Atlántico que se acerca a un peligroso punto de quiebre

¿Qué es la "mancha fría" y por qué preocupa tanto?

Ubicada al sur de Groenlandia, esta zona (conocida en el ámbito científico como el "warming hole" o agujero de calentamiento) es el único lugar del mapa global que se resiste al aumento de temperaturas. Sin embargo, lejos de ser una buena noticia, los expertos advierten que es el síntoma de una enfermedad grave en las corrientes marinas.

La mancha fría está directamente vinculada al debilitamiento de la AMOC (Circulación Meridional de Vuelco del Atlántico), una gigantesca "cinta transportadora" de agua que lleva el calor desde el Ecuador y el Golfo de México hacia el norte del continente. Al derretirse a pasos agigantados los glaciares de Groenlandia, toneladas de agua dulce caen al océano, alterando la salinidad y frenando el flujo de esta corriente vital.

El dato de riesgo: Los nuevos modelos climáticos de 2026 sugieren que la velocidad de esta corriente se ha reducido a su nivel más bajo en el último milenio, posicionándose en la antesala de un colapso sistémico o "punto de no retorno".

El impacto directo: ¿Cómo afectará a EE.UU., México y Puerto Rico?

Aunque el fenómeno ocurre en el Atlántico Norte, sus efectos se resentirán con una fuerza devastadora en las regiones costeras y de alta densidad latina:

Estados Unidos (Costa Este): El freno de la AMOC provoca un "efecto embudo". Al no poder avanzar el agua cálida hacia el norte, esta se acumula en la costa este estadounidense, acelerando un aumento drástico en el nivel del mar en ciudades como Nueva York y Miami, incrementando las inundaciones crónicas.

El freno de la AMOC provoca un "efecto embudo". Al no poder avanzar el agua cálida hacia el norte, esta se acumula en la costa este estadounidense, acelerando un en ciudades como Nueva York y Miami, incrementando las inundaciones crónicas. México y el Caribe: Al alterarse la distribución del calor planetario, los patrones de lluvia sufrirán un caos absoluto. Los expertos prevén sequías extremas y prolongadas en el territorio mexicano, lo que golpeará con dureza a la agricultura.

Al alterarse la distribución del calor planetario, los patrones de lluvia sufrirán un caos absoluto. Los expertos prevén sequías extremas y prolongadas en el territorio mexicano, lo que golpeará con dureza a la agricultura. Puerto Rico y la temporada de huracanes: El estancamiento de aguas cálidas en las zonas tropicales debido al fallo de la corriente funcionará como "combustible puro" para la formación de huracanes de categoría 5 mucho más destructivos y erráticos en el Mar Caribe, amenazando la infraestructura de la isla.

mancha fria atlantico La Mancha Fría en el Océano Atlántico que genera preocupación en el mundo científico.

910¿Se está a tiempo de frenar el colapso?

Los científicos enfatizan que un punto de inflexión climático significa que, una vez que se activa, el proceso se vuelve autosuficiente y no se puede detener, incluso si la humanidad redujera a cero sus emisiones de carbono de la noche a la mañana.

Los investigadores urgen a los gobiernos del mundo a no ignorar la "mancha fría". No se trata de un misterio marítimo aislado; es una alarma parpadeante en el Atlántico que avisa que el termostato de la Tierra está a punto de descomponerse por completo.