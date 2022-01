El ministro de Educación de Nación relativizó el debate por el pase sanitario en las universidades

El ministro se refirió así a la decisión que ya tomó la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y que están analizando la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Debate y realidades distintas

El rector de la UTN (que tiene dos regionales en la provincia de Mendoza), Rubén Soro, afirmó que el próximo 18 de febrero el Consejo Superior de la casa de estudios superiores decidirá las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año, pero anticipó que a título personal está en desacuerdo con exigir un pase sanitario a los integrantes de la comunidad educativa.

El ministro señaló que "hay tres universidades, que en el marco de su autonomía, han planteado un refuerzo de esa política pero que compete solo a esas universidades" e indicó que en esos casos, "las universidades deberán establecer un protocolo sobre cómo funcionará el pase sanitario" en relación a qué es lo que pedirán.

"La política del Gobierno nacional es garantizar la presencialidad plena y el derecho a la vacunación", sostuvo y enfatizó que "tenemos cinco semanas para completar los esquemas y aplicar refuerzos".

"Estamos trabajando para garantizar presencialidad plena en todos los niveles, desde inicial hasta superior, en todas las provincias y para eso hay que avanzar con la vacunación de todos", aseguró.

Respecto a si se sostendrán clases virtuales, el ministro señaló que "las universidades tiene planes de estudio aprobados para ser presenciales o para hacer a distancia, no es indistinto", y recordó que previo a la pandemia "las carreras podían tener un 30% de las cursadas virtuales y esto vuelve a esa modalidad, es decir que el 70% tiene que ser presencial".

Consultado sobre la cobertura de la vacunación específicamente de la población universitaria, Perczyk señaló que de 18 años en adelante Argentina tiene el 78% de las personas con las dos dosis, o sea que "en la población adulta tenemos una cobertura importante".

"A eso hay que agregar este mes, mes y medio que tenemos para dar los refuerzos a los docentes, y tenemos que trabajar en eso", sostuvo.

Desde la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), los voceros afirmaron a Télam que acompañarán "los lineamientos que dispongan las autoridades sanitarias de Nación y ciudad de Buenos Aires para la implementación de un pase sanitario"; mientras que desde la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), las Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y la Universidad Nacional de Rosario (UNR) indicaron que el protocolo para las clases presenciales se decidirá en los próximos días.

"La presencialidad debe ser la normalidad no la virtualidad"

Rubén Soro señaló: "No es que nuestra universidad (UTN) tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18 el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior", aclaró el ingeniero en declaraciones al canal Todo Noticias y aseguró que en esa reunión se definirá el protocolo para la presencialidad "plena".

También indicó que la UTN "es distinta a otras universidades de gestión pública ya que está en 30 sedes del país, en 12 provincias distintas con realidades distintas" y que lo que se publicó en las últimas horas tiene que ver con la decisión de dos sedes (Tucumán y Haedo).

De cualquier forma, Soro aclaró su postura personal: "Me parece que no deberíamos pedir pase sanitario. Lo que sí tenemos que hacer es concientizar, apostar a una educación superior en universidad pública, y a una presencialidad porque la presencialidad debe ser la normalidad, no la virtualidad".