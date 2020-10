El mendocino reinfectado: tuvo coronavirus 2 veces en 54 días

El caso Tejerina demuestra que el coronavirus puede atacar a quienes se habían curado y que la inmunidad por tres o cuatro meses que tanto se ha pregonado también tiene excepciones.

"Cada uno conoce su cuerpo, sabe lo que siente. Por eso, cuando volví a sentir lo mismo que en la primera vez que tuve coronavirus me dije que era imposible que estuviera ocurriendo" "Cada uno conoce su cuerpo, sabe lo que siente. Por eso, cuando volví a sentir lo mismo que en la primera vez que tuve coronavirus me dije que era imposible que estuviera ocurriendo"

El cuerpo habla

Fiebre, dolor de cabeza y cansancio físico signaron la primera vez de Tejerina, cuyo positivo de COVID-19 fue confirmado el 13 de agosto cuando le dieron el resultado de ese hisopado nasofaríngeo tan temido a nivel planetario. También tenía diarrea. Todas eran las señales a las que hay que estar atentos, según la OMS.

El resultado de ese estudio fue incorporado a la base de datos del Sistema Integrado de Información de Sanidad Argentina (SISA) donde quedó el antecedente de Tejerina positivo de Covid-19. Hasta este momento, el muchacho no sabe dónde ni cómo se contagió aquella primera vez.

El 21 de agosto, Tejerina, ya en mejores condiciones, recibió el alta al haberse cumplido los diez días desde que le hicieron el hisopado.

Lejos de terminar, la odisea estaba por recomenzar. El coronavirus estaba agazapado.

Los primeros síntomas de la reinfección se manifestaron el 30 de septiembre en Tejerina. Fueron casi los mismos síntomas pero más poderosos. La fiebre, el dolor de cabeza -"no era cualquier dolor de cabeza, eran como punzadas en las sienes"- y el decaimiento pero todo más potenciado que la primera vez.

-¿Sentiste algo distinto?

- Cierta agitación al respirar. Hoy subo las escaleras de mi casa y me agito: la primera vez no me había pasado.

-¿Pediste ayuda médica?

-Hice una videoconsulta con la guardia médica de la obra social. Por los síntomas y por haber estado con una persona bajo sospecha de tener COVID-19 me recomendaron que me aislara. Les dije que pensaba que tenía inmunidad por haber tenido el virus un tiempo antes.

Estudios de laboratorio confirmaron la sospecha del periodista y músico a comienzos de octubre: tenía coronavirus por segunda vez.

A Tejerina le costó creerlo. Tanto como que su organismo no hubiera generado la suficiente cantidad de anticuerpos la primera vez a tal punto de dejarlo a merced de una reinfección. Así que el 6 de octubre le practicaron un test rápido de sangre que confirmó el positivo.

Luego, los estudios cuantitativos que deteminaron que esta vez sí había generado una cantidad importante de anticuerpos y que la primera vez no en cantidades suficientes para protegerlo del segundo ataque del virus.

La persona de conducta ideal

Martín Tejerina vive solo, trabaja en su casa hace casi siete meses, anda en su propio auto -es decir que no usa el transporte público de pasajeros- y no se muere por reunirse con nadie en un bar ni con la familia directa. En síntesis y de acuerdo a lo que dicen los especialistas es la persona de conductas ideales para no contraer el coronavirus.

-¿Y entonces, pudiste saber cómo te contagiaste la segunda vez? -pregunta UNO.

- Considerando que ya estaba curado y que se hablaba de la inmunidad por hasta cuatro meses, yo estaba seguro de tener esa inmunidad y fui a cuidar a una ahijada que estaba enferma. Le dijeron que tenían faringitis y la medicaron pero para mí que fue coronavirus, aunque nunca la hisoparon.

-¿Y por qué crees que esa niña tenía COVID-19?

- Porque a los pocos días me enfermé yo y también la madre.

En recuperación

Teniendo en cuenta los plazos que fijan las autoridades sanitarias, Martín Tejerina ya está de alta desde el 9 de octubre del segundo cuadro de coronavirus sufrido y detectado en menos de dos meses.

"Contra el dolor de cabeza tomaba Paracetamol pero no me hacía ni cosquillas" "Contra el dolor de cabeza tomaba Paracetamol pero no me hacía ni cosquillas"

Ha conversado de su rara situación con especialistas, que coinciden en que, a causa del estrés, la primera vez su organismo generó escasos anticuerpos, lo que facilitó que se volviera a contagiar.

-¿Qué pensás de todo esto que te ha ocurrido?

- Fue inevitable sentir una sorpresa muy grande. Leyendo muchas notas e informes sabía que el recontagio de coronavirus era raro, más inusual de lo que se piensa. Sin embargo, soy uno de los pocos reinfectados.