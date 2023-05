El mendocino de 19 años que representó a Argentina como delegado de cambio climático en el Y-20 en India

►TE PUEDE INTERESAR:

Ignacio Villarroya representante argentino en el Y20.jpg "El cambio climático es una amenaza a nuestras posibilidades de desarrollo presentes y futuras", dijo el mendocino Ignacio Villarroya. Foto: Ignacio Villarroya

El futuro ingeniero prefiere que lo llamen simplemente Nacho. "Me considero un activista innato, como la mayoría de los centenialls, desde muy corta edad pude notar las consecuencias de la destrucción ambiental y sus repercusiones sobre nosotros. El cambio climático es una amenaza a nuestras posibilidades de desarrollo presentes y futuras", dijo.

Nacho es el más joven de los delegados argentinos que participó del 26 al 28 de abril en el Y-20 en la ciudad de Leh, Ladakh. "Tiene un paisaje increíble, es en los Himalayas, algo muy parecido a Mendoza, una zona de altura, muy parecido a Uspallata", aclaró. Los jóvenes volverán a India a fines de agosto, antes de que se celebre la cumbre del G-20 el 9 y 10 de septiembre, en donde participarán los presidentes de los países miembro.

Los jóvenes como núcleo de las propuestas de cambio climático

"Los jóvenes dentro del Y-20 somos representantes de todo el mundo, de todos los países que conforman el G20, que queremos discutir cuestiones que nos interpelan a la juventud, como el cambio climático, la democracia, las oportunidades, el futuro del trabajo", contó Nacho a radio Nihuil.

El estudiante de Ingeniería dijo que discutieron las propuestas para que los jóvenes puedan ser parte de la agenda global en cuanto al cambio climático. "Argentina es un país en desarrollo y por lo tanto le afecta mucho la crisis climática y la crisis ambiental. Las sequías históricas en más de la mitad del territorio argentino. O en Mendoza que este año se redujo más de un 20% la cosecha de la vid por las heladas, el granizo", añadió.

Ignacio Villarroya representante argentino en el Y20.jpg Nacho (a la izquierda) es el más joven de los cinco delegados argentinos que participó del 26 al 28 de abril en el Y-20 en la ciudad de Leh, Ladakh, India. Foto: Ignacio Villarroya

El joven dijo que hay que discutir cómo los países del norte, que son los que históricamente más han contribuido a que la crisis ambiental sea un hecho, tienen que financiar y pagar su cuota justa para que los países en desarrollo podamos también hacer la propia transición.

Nacho dijo que cada año se va a profundizar el cambio climático y hay que adaptarse, dar créditos a los productores para que se puedan adaptar a las nuevas condiciones del clima, ser más eficientes en el cuidado del agua, pensar cómo reproducir la energía.

"La mayor parte de los gases de efecto invernadero que generan el cambio climático y el cambiamiento global vienen por parte de la energía, entonces tenemos que cambiar este sistema. En Mendoza tenemos una oportunidad increíble con la energía solar, pero también hay muchos tipos de energía muy importantes para Argentina, como la energía eólica, mareomotriz o la energía nuclear, que es una energía verde porque no genera gases de efecto invernadero", explicó Nacho.

Ignacio Villarroya representante argentino en Y20.jpg Cumbre del Y-20, foro diplomático internacional de líderes jóvenes que funciona como antesala del G-20, celebrado en India. Foto: Ignacio Villarroya

Falta de políticas públicas en materia de cambio climático

El joven dijo que en muchas oportunidades las personas hablan del cambio climático como una cuestión muy lejana en tiempo y en espacio, pero en realidad afecta al mundo día a día. "Las políticas públicas de la provincia son inexistentes. Muy a mi pesar no veo que haya realmente una discusión fuerte. Dentro de unos días vamos a estar junto con mi grupo en una discusión provincial, en un evento que se va a organizar, pero veo que aún son inexistentes. Siento que no estamos discutiendo, siento que no se toma como prioridad de agenda, siendo que Mendoza es una zona muy afectada por la cuestión ambiental" agregó.

Nacho sostuvo que Mendoza es una región que históricamente se ha caracterizado por ser una chispa ambiental dentro de Argentina porque los mendocinos en nuestra idiosincrasia tenemos incorporado el oasis, cómo lo construimos y cómo tenemos que cuidar nuestro ambiente que hemos generado, entonces debe capitalizarse.

Ignacio Villarroya representante argentino en el Y20.jpg "Me considero un activista innato, como la mayoría de los centenialls", dijo Nacho. Foto: Ignacio Villarroya

"Mendoza podría ser un hub ambiental a nivel nacional, a nivel incluso internacional, donde produzcamos, donde generemos trabajo, los famosos trabajos verdes, porque la nueva economía te dice que tiene tres impactos, no solo el económico, sino también el impacto ambiental y el impacto social. Tenemos que ser capaces de generar trabajo, de generar educación, a través de transición energética que necesitamos. Todos los países están teniendo una transición a nuevas energías renovables", aseguró Nacho.

El joven dijo que a nivel local, en los municipios hay mayor movilización por la temática, pero falta unificar todas esas propuestas para tener realmente una propuesta superadora a nivel provincial. "Hay que reconocer estos avances, pero estamos un poco atrasados, pero que estemos atrasados no significa que no tenemos que actuar", añadió.

Qué hizo Nacho, antes de representar a Argentina en el Y-20

En 2019, con tan sólo 15 años, Nacho estaba en el secundario y se interesó por el movimiento encabezado por la sueca Greta Thunberg, que tenía la misma edad y empezó una protesta solitaria para exigir acciones contra el cambio climático. "Éramos jóvenes de todo el mundo que entendíamos la urgencia del asunto, y si los jóvenes no pedíamos respuestas, nadie más lo iba a hacer", dijo a Diario UNO.

Nacho dijo que el ambientalismo debe proponer un nuevo modelo de desarrollo y el cambio climático viene a acrecentar las desigualdades preexistentes porque impacta con mayor fuerza en quienes menos tienen y quienes menos contribuyeron a este problema. Empezó a participar en Jóvenes por el Clima Argentina y en 2021 fue elegido para representar al país en la Cumbre Internacional de Jóvenes y Cambio Climático, en Milán, Italia.

El año pasado formó parte de un grupo de discusión en temas de sustentabilidad y educación, dentro de la esfera de la energía nuclear, que - según Nacho - es un tipo de energía clave para Argentina, por su seguridad, tecnología y bajo impacto ambiental. Luego, fue speaker en la AtomExpo en Sochi, Rusia.