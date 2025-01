El mejor lugar para guardar el café y preservar su aroma: los secretos más allá del frasco o la bolsa

Entre una taza llena de frescura y una que pierde su esencia hay un solo paso. Aunque muchos recurren a frascos herméticos o bolsas para almacenar el grano, hay un método más efectivo para mantener su aroma intacto: las latas metálicas.

¿Por qué la lata metálica es el secreto para conservar el café?

El café es sensible a diversos factores que pueden alterar su sabor y aroma, como el aire, la luz, la humedad y el calor. Las bolsas y frascos de vidrio, aunque comunes, no siempre son los mejores aliados a la hora de preservar la frescura del grano. La lata metálica, en cambio, ofrece una serie de beneficios que otros envases no pueden igualar.