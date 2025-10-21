Tras el mayor derrame de petróleo, científicos descubrieron que ciertas bacterias del océano tienen la capacidad de degradar la mayoría de los hidrocarburos en la superficie de los mares . Estas bacterias una vez que consumen el crudo y el gas pueden convertirlos en dióxido de carbono o usarlo para crecer y reproducirse.
Este proceso natural, conocido como biodegradación, se convierte en una herramienta crucial para mitigar los efectos de los derrames petroleros y restaurar los ecosistemas océanos afectados. Te contamos sobre este desastre de petróleo y cómo la naturaleza logró revertirlo.
El mayor derrame de petróleo fue consumido por bacterias milagrosas del océano
Derrame de petróleo de Deepwater Horizon es el mayor derrame de petróleo de la historia y fue causado por una explosión el 20 de abril de 2010 en el Plataforma petrolera Deepwater Horizon, ubicada en el Golfo de México , aproximadamente a 41 millas (66 km) de la costa de Luisiana y su posterior hundimiento el 22 de abril.
Investigaciones lideradas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han identificado que los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), compuestos tóxicos presentes en el petróleo, son degradados eficazmente por microorganismos marinos. Estos PAH provienen principalmente del uso de combustibles fósiles y de incendios forestales, y su acumulación en los océanos representa una amenaza significativa para la salud humana y el equilibrio ecológico.
¿Cómo estas bacterias limpiaron el océano?
Cuando la boca del pozo se rompió, el petróleo se filtró rápidamente al agua circundante, a unos 1524 metros bajo la superficie del mar. En la boca del pozo, entre el 16 % y el 17 % del petróleo se recuperó durante las labores de limpieza y se transportó por tuberías a barcos cercanos para su almacenamiento y retirada.
El estudio reveló que menos del 1% de los PAH que ingresan al océano por vía atmosférica se depositan en el fondo marino, gracias a un proceso denominado "bomba biológica". Este proceso implica el hundimiento de partículas orgánicas que contienen PAH, facilitando su degradación por parte de los microorganismos. Además, se observó que los PAH de menor peso molecular presentan una mayor degradación, lo que sugiere una eficiencia superior en su eliminación.
Cada mes, aproximadamente 90.000 toneladas de PAH ingresan a los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, una cantidad cuatro veces mayor que la liberada durante el vertido de Deepwater Horizon. Este hallazgo subraya la importancia de los microorganismos en la limpieza natural de los océanos y destaca su potencial en estrategias de biorremediación para enfrentar futuros derrames de petróleo.