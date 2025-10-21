El mayor derrame de petróleo fue consumido por bacterias milagrosas del océano

Investigaciones lideradas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han identificado que los hidrocarburos policíclicos aromáticos (PAH), compuestos tóxicos presentes en el petróleo, son degradados eficazmente por microorganismos marinos. Estos PAH provienen principalmente del uso de combustibles fósiles y de incendios forestales, y su acumulación en los océanos representa una amenaza significativa para la salud humana y el equilibrio ecológico.

Derrame de petróleo (1)

¿Cómo estas bacterias limpiaron el océano?

Cuando la boca del pozo se rompió, el petróleo se filtró rápidamente al agua circundante, a unos 1524 metros bajo la superficie del mar. En la boca del pozo, entre el 16 % y el 17 % del petróleo se recuperó durante las labores de limpieza y se transportó por tuberías a barcos cercanos para su almacenamiento y retirada.

El estudio reveló que menos del 1% de los PAH que ingresan al océano por vía atmosférica se depositan en el fondo marino, gracias a un proceso denominado "bomba biológica". Este proceso implica el hundimiento de partículas orgánicas que contienen PAH, facilitando su degradación por parte de los microorganismos. Además, se observó que los PAH de menor peso molecular presentan una mayor degradación, lo que sugiere una eficiencia superior en su eliminación.

Cada mes, aproximadamente 90.000 toneladas de PAH ingresan a los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, una cantidad cuatro veces mayor que la liberada durante el vertido de Deepwater Horizon. Este hallazgo subraya la importancia de los microorganismos en la limpieza natural de los océanos y destaca su potencial en estrategias de biorremediación para enfrentar futuros derrames de petróleo.