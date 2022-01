El líder de Camioneros, Pablo Moyano, amenazó con cortar rutas en Mendoza por el conflicto en Libertadores

Tras las críticas al sindicato por parte de los camioneros, el secretario general adjunto, Pablo Moyano, dijo este jueves que "los muchachos están repodridos, si no hay una respuesta del Presidente, de Cancillería, los choferes van a cortar la ruta y no va a pasar nadie. Esperemos que no lleguemos a ese límite, hace 8 días que van al baño debajo del camión, no se bañan, están con la guita justa, los empresarios se borran".