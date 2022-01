El delegado de Migraciones en Mendoza reclamó que Chile resuelva el problema de los camioneros

Quien criticó a la Argentina fue Ricardo Figueroa, delegado presidencial chileno en Los Andes. En declaraciones a Radio Nihuil aseguró que las autoridades argentinas no realizan los mismos esfuerzos que sus pares trasandinos para solucionar el diferendo. "El Sistema Integrado Cristo Redentor no está funcionado precisamente porque no está integrado del lado argentino. Las condiciones en que trabajamos de un lado y otro son asimétricas", dijo Figueroa.