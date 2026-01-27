El juguete sorpresa de los huevos Kinder que nadie quiso: la razón del rechazo

Sin embargo, en el 2019, una sorpresa en un huevo Kinder creó un problema que nadie en la empresa se lo vio venir y que cuando estalló, llevó a los responsables a brindar una disculpa pública y a retirar el juguete en cuestión.

Este juguete sorpresa de los huevos Kinder mostraba a un personaje rubio que tenía tres globos. Cada uno de ellos tenía una letra K. El hecho de que la figura fuese rubia y los globos llevaran las letras "KKK", hizo que en las redes sociales se criticara a los huevos Kinder por racismo, al interpretar que era una alusión al Ku Klux Klan.

Ante esas acusaciones, Ferrero, la empresa responsable de los huevos Kinder, se tuvo que disculpar y explicó que, originalmente, la figura no poseía tres globos, sino uno solo, con la letra K, en alusión a "Kinder", pero que se agregaron dos globos más por un motivo de robustez del personaje, sin querer aludir al movimiento racista que tuvo Estados Unidos.

huevo kinder kkk.webp La sorpresa polémica del huevo Kinder

Las otras polémicas de los huevos Kinder

No obstante, los huevos Kinder han estado bajo otras polémicas. A lo largo de su historia han sido acusados de sexistas, por diferenciar por colores y juguetes, los huevos para niñas o niños, como también por motivos de salud.

De hecho, por esta última razón y ante posibles atragamientos, en algunos países, los huevos Kinder traen el juguete sorpresa separado del huevo de chocolate. Asimismo, también en Europa, en el 2022, hubo que retirar del mercado una cantidad importante de huevos, a causa de una salmonella.