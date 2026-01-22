Cómo hacer Waffles en sartén: la receta esponjosa por dentro y crujiente por fuera en pocos minutos

Los waffles caseros son uno de los postres más populares dentro del mundo de las recetas dulces, ideales para disfrutar en desayunos y meriendas. Esponjosos por dentro y levemente crujientes por fuera, se adaptan a todo tipo de gustos gracias a la variedad de toppings que pueden acompañarlos, como frutas frescas, miel, chocolate o frutos rojos.
Aunque suelen asociarse a la cultura estadounidense por su enorme popularidad, los waffles tienen su origen en Bélgica y el norte de Francia. Para prepararlos en casa no es imprescindible contar con una wafflera: con una buena sartén también se logra un resultado delicioso. Entre sus ingredientes básicos se destacan el huevo, la harina y la leche.
Fáciles, rápidos y versátiles, los waffles son un postre que se puede personalizar según los ingredientes disponibles y el momento del día. Sin dudas, es una de las recetas clásicas que nunca fallan y que permiten disfrutar de un dulce casero con pocos pasos y mucho sabor.
Recetas para hacer waffles caseros
- 1/2 taza de harina leudante
- 1/2 taza de harina integral
- 1/4 taza de manteca derretida
- 1 huevo
- 1 cdta. de sal
- 3/4 taza de leche
- Endulzante, a gusto (o 1 cda de azúcar)
- Esencia de vainilla (opcional)
Cómo preparar waffles caseros: la receta paso a paso
- Primero, prepara la masa de waffles. En un bol, coloca la harina integral junto con la harina leudante, agrega una cucharadita de sal y el endulzante que desees (puede ser stevia). Mezcla bien.
- A los ingredientes secos, agrega un huevo y la mitad de la cantidad total de la leche. Puedes agregar esencia de vainilla para darle un sabor especial. Mezcla bien.
- A continuación, incorpora la leche restante de a chorritos sin dejar de mezclar. Suma la manteca derretida y reserva la preparación en la heladera por media hora, para que se hidrate bien la harina.
- Pasado ese tiempo, prepara tu wafflera o una sartén a fuego medio, unta con rocío vegetal o manteca y vuelca la mezcla. Cierra la wafflera o tapa la sartén y espera unos segundos hasta que se cocinen. Si vas a cocinar en sartén, tienes que darlos vuelta.
- Por último, retira los waffles y unta con lo que más te guste: puede ser miel, mermelada, dulce de leche, pasta de maní, salsa de frutilla o de chocolate, chocolate derretido y frutos rojos o banana.