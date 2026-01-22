Cómo hacer Waffles en sartén: la receta esponjosa por dentro y crujiente por fuera en pocos minutos

Aunque suelen asociarse a la cultura estadounidense por su enorme popularidad, los waffles tienen su origen en Bélgica y el norte de Francia. Para prepararlos en casa no es imprescindible contar con una wafflera: con una buena sartén también se logra un resultado delicioso. Entre sus ingredientes básicos se destacan el huevo, la harina y la leche.

Fáciles, rápidos y versátiles, los waffles son un postre que se puede personalizar según los ingredientes disponibles y el momento del día. Sin dudas, es una de las recetas clásicas que nunca fallan y que permiten disfrutar de un dulce casero con pocos pasos y mucho sabor.