Cómo hacer Papas rellenas de brócoli y queso: la receta al horno con 6 ingredientes y en 45 minutos

Las papas rellenas de brócoli y queso son una de esas recetas fáciles, nutritivas y rendidoras que se convierten en un clásico familiar. Combinan la suavidad de las papas horneadas con el sabor delicado del brócoli y el toque irresistible del queso derretido, logrando un plato equilibrado que gusta tanto a grandes como a chicos. Además, se preparan con ingredientes simples y económicos.
Esta receta al horno es una excelente forma de sumar verduras a la alimentación diaria sin resignar sabor. El brócoli aporta vitaminas y minerales, mientras que el queso suma proteínas y calcio, convirtiendo a estas papas rellenas en una opción completa y versátil. Perfectas como plato principal, guarnición o incluso para llevar en viandas, son una alternativa saludable que demuestra que comer bien también puede ser delicioso.
Receta para hacer papas rellenas de brócoli y queso
Ingredientes:
- 1 unidad de papas
- 50 g de brócoli
- 100 ml de crema de leche (1/2 taza)
- 50 g de queso mozzarella
- 50 g de queso rallado (parmesano o cheddar)
- Sal y pimienta
Cómo preparar la receta de papas rellenas de brócoli y queso
- Para comenzar, lava el brócoli y cocínalo en una olla con agua hirviendo por 10 minutos. En otro recipiente, cocina las papas por 35 minutos.
- Cuando el brócoli esté listo, córtalo en láminas y saltea en una sartén con aceite. Suma la crema de leche y revuelve bien. También agrega queso mozzarella rallado y mezcla para que se derrita. Salpimienta a gusto y reserva.
- Una vez que las papas estén listas, corta por la mitad y retira una parte del puré con una cuchara para formar un hueco. Puedes incluirlo al relleno o usarlo para hacer un puré de papas.
- Finalmente, rellena las papas con la mezcla de brócoli y espolvorea queso parmesano. Cocina en el horno a 200 ºC hasta que el queso quede un poco dorado.