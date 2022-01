El intendente de Rivadavia confirmó que se perdieron 2000 hectáreas de cultivo por la tormenta

“Fue terrible, no habíamos tenido algo así durante toda la temporada y tampoco recuerdo una cosa similar durante el verano pasado”, contó el intendente Miguel Ronco a Diario UNO. “Algo se había perdido por granizo en 2021 pero no esta cantidad. Ya está comenzando la recorrida por los lugares más dañados y me estoy sumando en este momento”, contó.

Se cree que el reporte definitivo arrojará consecuencias aún mayores a ese número preliminar de cultivos afectados y son más de cien los productores que perdieron al menos una parte de su trabajo por el temporal. Aunque mayormente es un sector vitivinícola, también hay olivares y frutales en esos mismos lugares.

Respecto a si los aviones de la lucha antigranizo trabajaron en el territorio, Ronco aseguró que sí y que lo vienen haciendo en las últimas jornadas en las que se esperaban condiciones similares. “Yo los escuché pasar desde temprano, prácticamente desde las 20:30. Estaba en mi casa y sé que estuvieron haciendo sus tareas, pero evidentemente el temporal fue muy fuerte”, aportó.

La información oficial del Gobierno de Mendoza aportó que se vienen realizando los recorridos. En ese departamento vienen trabajando en las localidades de El Mirador, Los Campamentos, La Libertad, Reducción, Ciudad de Rivadavia y La Central; mientras que en Junín lo hicieron en Los Barriales, Medrano, Rodríguez Peña, Ciudad de Junín y Philips.

Los productores sufrieron este golpe en plena época de cosecha y aún no saben qué porcentaje de su labor se salvó de la pérdida total, aunque se espera que sea un número bastante bajo, por la copiosidad e intensidad del granizo. Mientras el municipio toma decisiones en cuanto a subsidios que puedan otorgarles, ya anunciaron que desde la mañana del viernes van a comenzar a recibir las denuncias de damnificados.

Considerando la zona que han relevado hasta este momento, piensan que van a poder brindar elementos para la recuperación tales como oxicloruro de cobre o caldo bordelés (una combinación de sulfato de cobre y cal hidratada que sirve para contrarrestar las infecciones de la vid).

El temporal de la noche del miércoles se cobró dos vidas

Maku Caliva, de 6 años, y Alika Caliva, de 11 años, murieron como consecuencia de la crecida de agua en el puente de la Ruta 89 y el arroyo Río Blanco, en Las Vegas, Potrerillos.

Kiara Caliva, de 17 años, y Anahí Gómez de Olivares, de 38 años, fueron rescatadas con vida y permanecen internadas en el Hospital Central, mientras que el conductor del Fiat Palio, Oscar Alfredo Caliva, de 42 años, es intensamente buscado y creen que fue arrastrado por el agua.

La familia viajaba en un automóvil que fue arrastrado por la crecida de un río en la zona de Potrerillos. Su interior se llenó de piedras, agua y lodo. Personal de Defensa Civil, en conjunto con Bomberos, retomaron la búsqueda del conductor del auto en la mañana de este jueves. Trabajaron hasta las 2 de la madrugada, pero por la falta de luz, más la intensa lluvia, fue casi imposible continuar con el rastrillaje.