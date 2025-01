El inesperado y desconocido beneficio del ritual de las uvas en Año Nuevo

¿Cómo beneficia la uva a la salud?

La uva es una fruta caracterizada por ser una fuente de vitamina C y también por aportar al organismo minerales tales como potasio, cobre, hierro, calcio, fósforo, magnesio, manganeso, azufre y selenio. Además, este alimento es rico en fibra y antioxidantes, por lo que se recomienda consumirlas enteras, sin quitarles la piel y la semilla, tal como se hace en cada ritual de Año Nuevo.

Pese a esto, el gran beneficio de las uvas está en los riñones, tal como afirma el estudio ‘Comer correctamente en la enfermedad de los riñones’, publicado en National Institute Of Diabetes And Digestive And Kidney Diseases.