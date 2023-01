El increíble hallazgo de autos clásicos en un almacén abandonado

En un video publicado por el usuario de YouTube Mr. Goodpliers, se puede ver una cantidad importante de autos clásicos guardados en un almacén de autos.

►TE PUEDE INTERESAR: El increíble hallazgo de un granero de autos antiguos en Argentina

Según lo que el explorador pudo consignar en su video, los autos se venderán en una subasta privada a la cual solo se puede acceder con invitación. En total, serían más de mil los autos guardados en el lugar, entre los que se encontraron varios Ford con cabina de 1930, un Corvair Rampside de 1962 y hasta algunos transportes lecheros como el conocido Chevrolet de 1937 y hasta un Master 85 -de la misma firma- fabricado en 1940.

La perla perdida más llamativa de este vasto hallazgo fue la Diamond T de 1937 que formaba parte de la flota de delivery y entrega de la destilería del famoso Whisky Seagram. Su precio hoy ronda los US$20.000 por el valor histórico que la pieza tiene.

1937 Diamond T: Custom built Seagram's Whiskey Delivery truck! RARE one of one!