El incendio de un supermercado reveló que los Bomberos de Santa Rosa están diezmados

Incendio en un supermercado de Las Catitas en Santa Rosa dejó pérdidas totales.jpg El incendio en un supermercado de Las Catitas provocó pérdidas totales. Se desconocen las causas del siniestro. Foto: Gentileza Municipalidad de Santa Rosa

El incendio en un supermercado de Las Catitas dejó al descubierto la situación crítica que atraviesan los bomberos voluntarios de Santa Rosa.

En siniestros como este, el tiempo vale. Y mucho. Por eso, desde Bomberos Voluntarios de Santa Rosa aseguraron que si ellos hubieran estado en condiciones de accionar "quizás podríamos haber ayudado a que las pérdidas del supermercado no sean totales".

Lo expresó Helvio Suárez, presidente de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, quien a Diario UNO detalló todas las carencias que tienen para poder actuar como corresponde y lamentó la falta de solidaridad de los vecinos para acompañar las tareas contra el fuego y de rescate a las que se dedica esta institución.

Los incendios en Santa Rosa se complican por los bomberos

Para combatir el incendio del súper de la familia Lopresti de Las Catitas, el procedimiento fue un tanto engorroso en lo que atañe a los tiempos para asistir lo más rápido posible al lugar.

"Los bomberos que son de Provincia (dependen de la Policía de Mendoza) llamaron a la municipalidad, ya que ellos tampoco cuentan con movilidad, de aquí a que despertaron al chofer de uno de los camiones municipales y pasó a buscar a los bomberos para ir al incendio, se tardó bastante", describió el bombero Suárez, quien remarcó que si su cuartel se encontrara en condiciones "estamos a 8 kilómetros del lugar, hubiéramos podido ayudar llegando antes".

"Quizás si estuviéramos operativos, este incendio se hubiese controlado antes y hoy no estaríamos lamentando pérdidas totales. El tiempo vale un montón, sobre todo en este tipo de siniestros grandes" (Suárez). "Quizás si estuviéramos operativos, este incendio se hubiese controlado antes y hoy no estaríamos lamentando pérdidas totales. El tiempo vale un montón, sobre todo en este tipo de siniestros grandes" (Suárez).

Bomberos Voluntarios de Santa Rosa con presidente.jpeg El presidente de la institución, Helvio Suárez, reclama ayuda para poder operar. Aquí, al medio junto a Martín Carrión, vicepresidente, y Alejandra Gil, jefa de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Santa Rosa

Es que Bomberos de la Policía que trabajan en Santa Rosa no tienen autobomba y al incendio acudieron con apoyo de personal de Seguridad Ciudadana del municipio.

El encargado del área de Seguridad Ciudadana de Santa Rosa, Gustavo Aguilar, detalló que el municipio puso a disposición de los bomberos sus 3 camiones hidrantes. Y agregó que el operativo también contó con "una camioneta y tanque de 1.000 litros con bomba".

Les faltan bomberos y herramientas para combatir incendios

La institución de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa no puede intervenir en incendios, sobre todo de la magnitud del ocurrido esta madrugada, porque no cuenta con el personal suficiente, no tiene el cuartel debidamente equipado y tampoco tiene autobomba en condiciones.

Su presidente, Helvio Suárez, confirmó: "Todavía no podemos participar en incendios porque tenemos 4 bomberos recibidos y 14 aspirantes que no están para operar todavía. Necesitamos equipar con muebles y colchones para las guardias el cuartel que nos cedió el municipio en comodato, y desde Bomberos Voluntarios de Las Heras nos prestaron una autobomba hace unos dos meses pero tenemos que arreglarla y no tenemos plata".

A través de sus redes, el cuartel de bomberos voluntarios salió a manifestar la situación crítica que atraviesa. "Lamentamos profundamente lo que le pasó al propietario del supermercado (...) Queremos explicarle a nuestra comunidad por qué no pudimos salir a intervenir en este incidente".

Bomberos Voluntarios de Santa Rosa.jpeg El equipo de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa pide que la comunidad se comprometa con la tarea solidaria que ellos realizan. Foto: Gentileza Bomberos Voluntarios de Santa Rosa

De este modo, la asociación sin fines de lucro resumió que necesita "más bomberos recibidos, equipamiento adecuado y un cuartel habilitado". Además detalló que la autobomba que le prestó su par del departamento de Las Heras no está operativa porque hay que hacerle arreglos mecánicos como "la instalación eléctrica completa y cambio de cubiertas".

Y, como si hiciera falta, remarcaron: "Nuestra institución es netamente voluntaria y no recibimos sueldo ni tenemos otro financiamiento", con lo cual su funcionamiento depende "exclusivamente de las donaciones y el apoyo de nuestra comunidad".

Los bomberos voluntarios reclaman apoyo a la comunidad

Suárez, al frente de Bomberos Voluntarios de Santa Rosa, reclamó un mayor interés y apoyo por parte de la comunidad.

"Nos ayudan sólo dos empresarios con mercadería y nadie más" (Suárez) "Nos ayudan sólo dos empresarios con mercadería y nadie más" (Suárez)

"Nos está costando un montón. Estamos vendiendo números de un bono contribución pero no nos compran mucho, nos ayudan sólo dos empresarios con mercadería y nadie más", dijo Suárez y contó que han enviado varias notas solicitando ayuda a empresarios, comerciantes e instituciones de Santa Rosa, "pero muy pocos nos acompañan".

El presidente de la institución agradeció la ayuda de la Municipalidad de Santa Rosa, que le cedió el lugar donde están instalando el cuartel "pero necesitamos más compromiso de parte de nuestra comunidad", concluyó. Y puso a disposición su contacto telefónico para quienes deseen colaborar con los bomberos voluntarios de Santa Rosa: 263 457 2719.