El impacto del coronavirus en la salud mental

La reconocida profesional ha realizado con su equipo una investigación acerca de los trastornos producidos en la población y si bien su trabajo está relacionado con lo que sucede la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, las características de las conclusiones puede ser aplicables a todo el mundo.

Stolkiner recodó que "hubo una primera de aislamiento riguroso en la que se cortó abruptamente la vida cotidiana. Se nos transformó tdo del golpe, muy velozmente. Nadie se hubiera imaginado en enero que en marzo íbamos a estar como estamos".

"Yo seguí de cerca la gripe A en 2009. Esa epidemia tomó desprevenidos a Italia y España. Se pensó que ahora que iba a ser parecido, pero no: el nivel de transmisión fue mucho más alto. Nosotros estábamos con más tiempo y se tomaron medidas para fortalecer un sistema de salud que no es como el de un país europeo", siguió la especialista.

Hubo tres aspectos. La primera parte tuvo un esfuerzo adaptativo de todos. Luego hubo una entrada en proceso de duelo porque perdimos pequeños y grandes proyectos, desde el joven que empezó la escuela y no pudo seguir hasta los que iban a cambiar de de trabajo, tenían planeados viajes o mudanzas. Y después nos empezamos a cansar.

"Lo que planteamos junto con la Asociación de Psiquiatras Argentinos fue la problemática de la naturalización y la incorporación del riesgo que favoreció una cultura de menos cuidados", advirtió Alicia Stolkiner.

Las marchas

La profesional diferenció a quienes comenzaron a naturalizar la falta de cuidados como quienes concurren a las marchas que se han realizado contra el Gobierno y con diferentes consignas: "La gente que va a las marchas corre riesgo a conciencia. Hay otras personas que asistente que están francamente afectadas y entran en una negación de lo que sucede. Y también hay algunos con intervenciones extrañas por la falta de racionalidad con lo que plantean aunque es un sector minoritario".

Y añadió: "Lo otro es la gente que está entrando en etapa de agotamiento y que empieza a negar o a pensar 'Bueno, a mí no me va a pasar o no va ser tan grave. Y esto hay que atenderlo".

El rol de los medios

Para Alicia Stolkiner "a partir de los '70 y '80 los sistemas de noticias comenzaron a ganar audiencia con tonos estridentes, buscando el escándalo, la culpabilización constante y la captura del enojo. Pero esto no es sólo de Argentina, es nivel mundial".

Traído ese concepto a estos tiempos, la profesional explicó: "Nosotros estábamos encerrados en las casas y los medios agitando todo el tiempo con qué malo que es éste, qué malo que es aquél".