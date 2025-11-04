El viernes 26 de junio de 2013, en una grabación del popular programa televisivo turco Rekorlar Dünyas, se rompieron los límites de lo que creíamos posible. Allí, en Estambul, apareció Antanas Kontrimas, un hombre cuya barba no era únicamente un adorno facial sino un instrumento de hazaña.
Levantó el peso de 63, 80kg mediante su barba, estableciendo el récord mundial oficial de “mayor peso levantado por una barba humana”.
El hombre que rompió los límites: levantó más de 60 kilos con su barba
Su barba soportó lo que muchos músculos no pueden. Esta proeza no es solo un dato curioso, sino un símbolo de que el cuerpo humano, y lo que lo acompaña, incluso lo insólito como una barba larga, todavía puede sorprendernos.
Al mirar este récord, lo que resalta no es simplemente el número, sino la narrativa que hay detrás: un hombre que decidió transformar lo cotidiano en soporte de algo extraordinario. En un mundo donde la mayoría de los desafíos físicos están bien documentados y mapeados, surge esta figura que nos dice: “¿Y si lo impredecible también entra en el campo de lo posible?”
También resulta pertinente reflexionar sobre la preparación que precedió a esta proeza. ¿Cuántas horas de entrenamiento físico, de ensayo postural, de cuidado meticuloso de la barba y de ajustes técnicos en el sistema de correas fueron necesarias para lograrlo?
Aunque no se dispone de registros detallados, es razonable suponer que detrás de ese breve momento televisivo existieron jornadas de disciplina, constancia y la colaboración de un equipo técnico experimentado. Ese es, en definitiva, el otro lado de la hazaña: no solo el instante visible ante las cámaras, sino el esfuerzo invisible que lo hizo posible.