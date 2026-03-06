El hombre iraní que vivió 18 años en un aeropuerto e inspiró una famosa película

La historia de Mehran Karimi Nasseri

Según la BBC, Mehran nació en 1945 en la provincia de Juzestán en Irán. En 1972, con la muerte de su padre, su vida cambió drásticamente cuando su familia le confesó que era hijo ilegítimo y que, según insitía él, su madre era escosesa.

Mehran Karimi Nasseri Mehran quedó envuelto en un laberinto migratorio.

Decidió estudiar economía yugoslava en Inglaterra y cuando volió a su país natal coincidió con protestas opositoras al Sha de Irán. En este contexto, terminó arrestado y torturado por el temido ministerio de seguridad, el Savak, y luego fue siendo despojado de su nacionalidad y expulsado del país.

Años más tarde deambuló por diferentes países de Europa solicitando asilo, hasta que en 1981 recibió la condición de refugiado en Bélgica con una documentación que acreditaba su estatus. Tiempo después, un giro desafortunado (ya sea el robo de sus papeles o su devoción consciente a las autoridades), condicionó su vida posterior.

Viajó a Francia, donde fue arrestado en varias ocasiones por motivos migratorios. En 1988 su recorrido lo dejó varado en la Terminal 2F del aeropuerto Charles de Gaulle. No tenía documentos válidos, y en medio de un conflicto legal, no podía salir del aeropuerto ni Francia podía deportarlo.

Su estadía en el aeropuerto de Francia

Nasseri se hacía llamar "Sir Alfred" y pasaba sus días acurrucado en un banco rodeado de carritos que contenían las posesiones que había acumulado, escribiendo sobre su vida en un cuaderno, leyendo libros y periódicos.

El carácter singular de Nasseri se evidenciaba en su cuidado aspecto personal. Aunque se encontraba en aquella compleja situación, mantenía la ropa limpia, su bigote prolijo y su equipaje siempre ordenado. De hecho, guardaba su único saco en un plástico y lo colgaba en un carrito, mientras que guardaba el resto de sus pertenencias en una valija y en cajas.

Mehran Karimi Nasseri refugiado iraní El pasajero que fue víctima de la burocracia migratoria y vivió 18 años en un aeropuerto.

Durante los primeros años de estadía, empleados y transeúntes solidarios aportaron comida y dinero. Según la prensa, el aeropuerto se convirtió en escenario de una vida autoimpuesta, pero digna.

De la tragedia al cine

La historia de Sir Alfred atrajo la atención de los medios internacionales y cineastas. El director Paul Berczeller compartió un año con él, documentando su rutina para el film “Here to Where”. Stephen Spielberg, se inspiró en Nasseri para hacer "The Terminal", protagonizada por Tom Hanks y Catherine Zeta-Jones.

Sir Alfred llegó a dar hasta seis entrevistas al día, informó Le Parisien. Eso se convirtió en su fuente de subsistencia, ya que acostumbraba a cobrar propina a quienes solicitaban detalles para reportajes y documentales.

Mehran Karimi Nasseri La vida de Mehran Karimi Nasseri inspiró la película The Terminal, de Steven Spielberg.

El caso también trajo una batalla legal compleja. Christian Bourget fue su abogado, un parisino especialista en derechos humanos, que buscó regularizar su situación, para concretar su anhelo de emigrar al Reino Unido.

A pesar de que se le concedió el estatuto de refugiado y el derecho a permanecer en Francia en 1999, siguió viviendo en el aeropuerto hasta 2006, cuando fue trasladado al hospital para ser tratado por una enfermedad. Luego, pasó un tiempo en un albergue con el dinero que había recibido de la película. En 2022 volvió al aeropuerto Roissy Charles de Gaulle, donde vivió hasta su muerte el 12 de noviembre del mismo año.